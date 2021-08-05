Есть большое количество россиян, которые поддерживают Украину, им стыдно за Крым, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не нужно утверждать, что все русские ненавидят украинцев. Ведь есть те, которые поддерживают Украину, видят Донбасс только украинским и которым стыдно за оккупацию Крыма.

Президент убежден, что это важные гуманитарные аспекты, к которым нужно аккуратно относиться.

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Не все россияне ненавидят украинцев

Мы не должны говорить, что все россияне ненавидят украинцев, это неправда,

– отметил президент.

Он добавил, что это тот нарратив, который показывают и в России по телевидению, – что украинцы ненавидят россиян. Зеленский убежден, что это не совсем правда.

Ведь есть огромное количество россиян, которые поддерживают единую Украину, Донбасс и видят его только украинским, которым стыдно за все, что связано с оккупацией Крымского полуострова.

Россия еще пожалеет об оккупации Крыма

"Русская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по Крыму", – подчеркнул глава государства. Зеленский уточнил, что не говорит "Донбасса", потому что оккупированный полуостров стал "первой спичкой, первым огоньком, из-за которого 2 народа так друг к другу относятся".

Именно из-за Крыма, считает украинский лидер, украинцы и россияне не хотят видеть друг друга, слышать, поэтому много русскоязычных украинцев перешли на украинский, так как представители страны-оккупанта убили их родных или знакомых.

Также Зеленский в интервью для канала "Дом" отметил, что оккупированный Донбасс обязательно вернется в Украину. Ведь без нее на этой территории не будет цивилизации. Поэтому президент обратился к местным жителям, которые хотят жить в России. Он посоветовал им переезжать в государство-агрессор.

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