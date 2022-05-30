Есть шансы, что живы, – Гайдай о пропавших в Северодонецке медиках

Российские захватчики расстреляли автомобиль "скорой" в Северодонецке. В автомобиле находились трое медиков, которых на месте происшествия не обнаружили.

Автомобиль "скорой" медики ранее получили от волонтеров. Российские кафиры его расстреляли, передняя часть авто полностью разорвана.

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Медики могут быть живы

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что фото полностью уничтоженного автомобиля "скорой" уже видели все, но надежда на то, что медики чудеса, еще есть.

Есть шансы, что их не было в машине. Тел не обнаружили, значит, они не погибли. Волонтеры, попавшие под обстрел, тоже живы, мы их вывезли,

– сказал Гайдай.

Также он рассказал о подробностях гибели французского журналиста. Бронированный автомобиль ехал эвакуировать людей, рядом с патрульным был журналист Фредерик Леклерк из Франции.

Пока неизвестно, будь то авиационная бомба или очень мощный снаряд, но его остатки пробили бронированное стекло, журналист был в шлеме, но получил ранение в шею, в результате которого погиб.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Российским оккупантам удалось порваться с окрестностей Северодонецка вглубь города, продолжаются уличные бои. Ситуация в области очень сложная, враг тянет по всем направлениям авиацией, артиллерией и вовлекает в штурм все возможные силы. Полная оккупация Луганской области – одна из главных задач, которую поставили перед собой решисты.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о том, что обстрелы и горячие бои не прекращаются на всей линии фронта . Особенно тяжело на Авдеевском направлении – здесь обстрелы не утихают вообще.

В уничтоженном Мариуполе российские кафиры начали принимать документы на выдачу российских паспортов. Они создали так называемую "миграционную службу" в Новоазовске, где принимают документы украинцев. Таким образом, российские кафиры начали активную аннексию Мариуполя. Также в городе не утихает пропаганда, а рашисты пытаются скрыть следы всех преступлений.

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