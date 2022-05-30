Донбасс стал основной целью российских оккупантов после провала наступления на столицу. Враг бросил свои большие силы на полную оккупацию Донецкой и Луганской областей.

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Ситуация в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области, где активные бои практически не прекращаются. Горячие столкновения продолжаются по всей линии фронта. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Авдеевка под постоянными обстрелами, Торецк, Лиман. Горячее всего на Авдеевском направлении, где обстрелы не утихают на протяжении всех суток,

– сказал Кириленко.

Он добавил, что трасса Бахмут – Лисичанск была обстреляна оккупантами, в результате действий россиян погиб французский журналист. Враг вполне сознательно и специально убивает мирное население, чтобы воспрепятствовать любым попыткам эвакуации гражданских из зоны боевых действий.

Новости с фронта: коротко о главном

Российские оккупанты в уничтоженном ими Мариуполе начали принимать документы на получение российского гражданства. Можно констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в активную фазу.

На Юге наши герои продолжают эффективную утилизацию российских военных. В течение суток воины ВСУ уничтожили 46 рашистов, БПЛА "Орлан" и много другой военной техники.

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. Канонада врага длилась час, было зафиксировано более 20 взрывов.

В оккупированном Высокополье в Херсонской области российские оккупанты убили 25 мирных людей. Там очень сложная ситуация с продовольствием, лекарств тоже практически нет. Блага цивилизации тоже недоступны – из-за обстрелов нет электричества, газа и даже воды.

Франция пообещала, что продолжит поставки гаубиц Caesar для украинских военных. Наши герои уже хорошо овладели этим оружием и уничтожают из него российских оккупантов.

Рашисты совершили удар по Новому Бугу крылатой ракетой, которую запустили с помощью установки "Точка-У". Снаряд врага попал в центр города, повреждены жилые и офисные здания.

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