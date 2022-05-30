Донбас став основною ціллю російських окупантів після провалу наступу на столицю. Ворог кинув свої великі сили на повну окупацію Донецької та Луганської областей.

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Ситуація на Донеччині

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області, де активні бої практично не припиняються. Гарячі сутички тривають по всій лінії фронту. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Авдіївка під постійними обстрілами, Торецьк, Лиман. Найбільш гаряче на Авдіївському напрямку, де обстріли не вщухають впродовж всієї доби,

– сказав Кириленко.

Він додав, що траса Бахмут – Лисичанськ була обстріляна окупантами, внаслідок дій росіян загинув французький журналіст. Ворог цілком свідомо та спеціально вбиває мирне населення, щоб завадити будь-яким спробам евакуації цивільних із зони бойових дій.

Новини з фронту: коротко про головне

Російські окупанти у знищеному ними Маріуполі почали приймати документи на отримання російського громадянства. Можна констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в активну фазу.

На Півдні наші герої продовжують ефективну утилізацію російських військових. Впродовж доби воїни ЗСУ знищили 46 рашистів, БПЛА "Орлан" та багато іншої військової техніки.

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Канонада ворога тривала годину, було зафіксовано понад 20 вибухів.

В окупованому Високопіллі на Херсонщині російські окупанти вбили 25 мирних людей. Там дуже складна ситуація з продовольством, ліків теж практично немає. Блага цивілізації теж недоступні – через обстріли немає електрики, газу та навіть води.

Франція пообіцяла, що продовжить постачання гаубиць Caesar для українських військових. Наші герої вже добре опанували цю зброю та нищать з неї російських окупантів.

Рашисти здійснили удар по Новому Бугу крилатою ракетою, яку запустили з допомогою установки "Точка-У". Снаряд ворога влучив у центр міста, пошкоджено житлові та офісні будівлі.

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