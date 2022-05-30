Автомобіль "швидкої" медики раніше отримали від волонтерів. Російські окупанти його розстріляли, передня частина авто повністю розірвана.
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Медики можуть бути живими
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що фото повністю знищеного автомобіля "швидкої" вже бачили усі, але надія на те, що медики диві, ще є.
Є шанси, що їх не було в машині. Тіл не виявили, отже, вони не загинули. Волонтери, які потрапили під обстріл, теж живі, ми їх вивезли,
– сказав Гайдай.
Також він розповів подробиці загибелі французького журналіста. Броньований автомобіль їхав здійснювати евакуацію людей, поруч з патрульним був журналіст Фредерік Леклерк з Франції.
Наразі невідомо, чи то була авіаційна бомба, чи дуже потужний снаряд, але його рештки пробили броньоване скло, журналіст був у шоломі, але отримав поранення у шию, внаслідок якого загинув.
Ситуація на фронті: коротко про головне
- Російським окупантам вдалося прорватися з околиць Сєвєродонецька вглиб міста, тривають вуличні бої. Ситуація в області дуже складна, ворог гатить з усіх напрямків авіацією, артилерією та залучає до штурму усі можливі сили. Повна окупація Луганської області – одне з головних завдань, яке поставили перед собою рашисти.
- Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що обстріли та гарячі бої не припиняються на всій лінії фронту. Особливо важко на Авдіївському напрямку – тут обстріли не вщухають взагалі.
- У знищеному Маріуполі російські окупанти почали приймати документи на видачу російських паспортів. Вони створили так звану "міграційну службу" в Новоазовську, де приймають документи українців. Таким чином російські окупанти почали активну анексію Маріуполя. Також у місті не вщухає пропаганда, а рашисти намагаються приховати сліди усіх своїх злочинів.
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