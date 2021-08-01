Есть угроза, – военный эксперт о кадровых изменениях в силовых структурах
Источник:24 канал
Кадровые изменения произошли и в Министерстве внутренних дел, и Вооруженных силах, и в Службе безопасности Украины. Однако есть опасность, что такие перестановки плохо повлияют на систему управления.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что президент Владимир Зеленский действительно "взялся" за силовые структуры.
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"Единственное – можно получить начало создания авторитарной системы управления, когда назначаются люди, лояльные президенту, на ключевые посты в силовых структурах. Тут есть угроза", – отметил Жданов.
Изменения в ВСУ
Руслан Хомчак всю жизнь посвятил военной службе, руководил военным подразделением во время боевых действий возле Донецка, возглавлял спецоперацию в Иловайске, впоследствии стал заместителем руководителя сухопутных войск Украины, и в конце – главнокомандующим ВСУ. Теперь же его место займет Валерий Залужный.
"Наконец мы нашли общевойскового командира, выпускника Киевского общевойскового училища, и поставили его на должность начальника. Это наши украинские генералы, они уже выросли как военные в независимой Украине. Они прошли горнило российско-украинской войны", – сказал Жданов.
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Валерия Залужного называют "боевым генералом", ведь он непосредственно работал в зоне боевых действий. Есть предположение, что авторитет новоназначенного генерала будет значительно выше.
Украинские военные ждали молодых генералов, из нового поколения. Залужный таковым и является, поэтому у экспертной и военной среды – очень позитивные ожидания,
– заверил экс-министр обороны Андрей Загороднюк.
Другие кадровые изменения
- Президент представил личному составу Сил спецопераций не только нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталу и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.
- С должности заместителя председателя СБУ Ивана Баканова уволили Андрея Наумова. Сейчас СБУ готовят к реформированию и подбирают людей, которые будут соответствовать содержанию реформы. Уже позже отстранили от должности заместителей: Руслана Баранецкого, Василия Малыша и Андрея Андрющенко.
- Также Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка назначил Александра Литвиненко.