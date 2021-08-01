Есть угроза, – военный эксперт о кадровых изменениях в силовых структурах

Кадровые изменения произошли и в Министерстве внутренних дел, и Вооруженных силах, и в Службе безопасности Украины. Однако есть опасность, что такие перестановки плохо повлияют на систему управления.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что президент Владимир Зеленский действительно "взялся" за силовые структуры.

К теме Никакого тылового человека нет, – Данилов о кадровых изменениях в ВСУ

"Единственное – можно получить начало создания авторитарной системы управления, когда назначаются люди, лояльные президенту, на ключевые посты в силовых структурах. Тут есть угроза", – отметил Жданов.

Изменения в ВСУ

Руслан Хомчак всю жизнь посвятил военной службе, руководил военным подразделением во время боевых действий возле Донецка, возглавлял спецоперацию в Иловайске, впоследствии стал заместителем руководителя сухопутных войск Украины, и в конце – главнокомандующим ВСУ. Теперь же его место займет Валерий Залужный.

"Наконец мы нашли общевойскового командира, выпускника Киевского общевойскового училища, и поставили его на должность начальника. Это наши украинские генералы, они уже выросли как военные в независимой Украине. Они прошли горнило российско-украинской войны", – сказал Жданов.

Стоит прочитать Жена Хомчака и экс-глава Черниговской ОГА заявила о сексизме и дискриминации на работе

Валерия Залужного называют "боевым генералом", ведь он непосредственно работал в зоне боевых действий. Есть предположение, что авторитет новоназначенного генерала будет значительно выше.

Украинские военные ждали молодых генералов, из нового поколения. Залужный таковым и является, поэтому у экспертной и военной среды – очень позитивные ожидания,

– заверил экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

Другие кадровые изменения