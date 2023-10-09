Есть успехи западнее Вербового, – Тарнавский о ситуации на Мелитопольском направлении

9 октября 2023, 16:08
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Александр Тарнавский

О частичном успехе ВСУ западнее Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Оккупанты оказывают сопротивление.

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Что известно на этот момент

Как сообщил командующий ОСГВ "Таврия", за минувшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений и 455 раз вел обстрел из артиллерии.

Украинские ракетные войска и артиллерия, входящие в состав ОСГВ "Таврия", за сутки выполнили 795 огневых задач. Это привело к потерям россиян.

Тарнавский детализировал потери оккупантов:

  • это 147 солдат;
  • 6 единиц военной техники (2 танка, 3 боевые бронированные машины, артиллерийская система);
  • 3 склада боеприпасов.

Впрочем, он не сообщил, где именно имели успехи наши бойцы.

Контрнаступление ВСУ на Юге

  • 24 Канал проанализировал, как изменилась карта боевых действий в течение последней недели. Относительно контрнаступления наших защитников на Юге следует сказать, что оно продолжается, хотя и не очень быстро.
  • Россияне засылают свои диверсионно-разведывательные группы в район днепровских островов. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 7 лодок с диверсантами.
  • В Институте изучения войны отмечают, что россияне снова минируют те участки, которые раньше были разминированы. Это происходит в районе Работино и Вербового. Таким образом, пытаются, во-первых, достичь эффекта неожиданности, а, во-вторых, остановить продвижение тяжелой техники ВСУ.

Автор: Ірина Чеботнікова