Есть успехи западнее Вербового, – Тарнавский о ситуации на Мелитопольском направлении

О частичном успехе ВСУ западнее Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Оккупанты оказывают сопротивление.

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Что известно на этот момент

Как сообщил командующий ОСГВ "Таврия", за минувшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений и 455 раз вел обстрел из артиллерии.

Украинские ракетные войска и артиллерия, входящие в состав ОСГВ "Таврия", за сутки выполнили 795 огневых задач. Это привело к потерям россиян.

Тарнавский детализировал потери оккупантов:

это 147 солдат;

6 единиц военной техники (2 танка, 3 боевые бронированные машины, артиллерийская система);

3 склада боеприпасов.

Впрочем, он не сообщил, где именно имели успехи наши бойцы.

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