Есть успехи западнее Вербового, – Тарнавский о ситуации на Мелитопольском направлении
Источник:Александр Тарнавский
О частичном успехе ВСУ западнее Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он написал об этом в своем телеграм-канале.
Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Оккупанты оказывают сопротивление.
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Что известно на этот момент
Как сообщил командующий ОСГВ "Таврия", за минувшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений и 455 раз вел обстрел из артиллерии.
Украинские ракетные войска и артиллерия, входящие в состав ОСГВ "Таврия", за сутки выполнили 795 огневых задач. Это привело к потерям россиян.
Тарнавский детализировал потери оккупантов:
- это 147 солдат;
- 6 единиц военной техники (2 танка, 3 боевые бронированные машины, артиллерийская система);
- 3 склада боеприпасов.
Впрочем, он не сообщил, где именно имели успехи наши бойцы.
Контрнаступление ВСУ на Юге
- 24 Канал проанализировал, как изменилась карта боевых действий в течение последней недели. Относительно контрнаступления наших защитников на Юге следует сказать, что оно продолжается, хотя и не очень быстро.
- Россияне засылают свои диверсионно-разведывательные группы в район днепровских островов. За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 7 лодок с диверсантами.
- В Институте изучения войны отмечают, что россияне снова минируют те участки, которые раньше были разминированы. Это происходит в районе Работино и Вербового. Таким образом, пытаются, во-первых, достичь эффекта неожиданности, а, во-вторых, остановить продвижение тяжелой техники ВСУ.