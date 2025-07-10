Есть все необходимые сигналы о возобновлении поставок помощи из США, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что есть все необходимые сигналы о возобновлении поставок помощи из США после телефонного разговора с Дональдом Трампом.
- Обсуждена возможность приобретения вооружения в Европе и США, в частности систем ПВО, комплексов Patriot и других видов вооружения для укрепления украинской армии.
- Зеленский отметил, что уже определены конкретные даты поставки помощи в Украину.
Владимир Зеленский рассказал, что его разговор с Дональдом Трампом уже дал определенные результаты. По словам украинского лидера, есть все необходимые сигналы о возобновлении поставок помощи из США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции в Риме.
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Что сказал Зеленский о военной помощи от США
Владимир Зеленский отметил, что после очень конструктивного и позитивного телефонного разговора с президентом США, которая состоялась 4 июля, есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи.
Теперь на уровне команд мы работаем, чтобы в Украину все поступало вовремя. И обо всем этом мы договорились,
– сказал президент Украины.
Глава государства подчеркнул, что также обсудил с партнерами возможность купить в Европе и Соединенных Штатах соответствующие пакеты необходимого вооружения. Детали по этому пакету были уже предоставлены союзникам, и Украина надеется на его поддержку.
"В частности, это системы ПВО и ракеты для Patriot, сами комплексы, другие системы, артиллерия и другие виды вооружения, что укрепляет украинскую армию. И очень важные необходимые системы для защиты", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что уже есть конкретные даты, и есть понимание, что в конкретные эти даты зайдет в Украину.