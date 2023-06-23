Скандал с одесским военкомом: Данилов рассказал о его дальнейшей судьбе
Алексей Данилов отреагировал на скандал с начальником одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым. Семья руководителя военкомата быстро разбогатела во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопросы журналистов по поводу скандального военкома Евгения Борисова. Его спросили в эфире телемарафона, почему начальника ТЦК и СП Одессы только уволили, а не отправили на фронт, передает 24 Канал.
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Что ждет Борисова
Данилов заявил, что Борисов будет уволен именно с должности руководителя военкомата, а не из Вооруженных сил Украины. Как объяснил секретарь СНБО, этого человека нельзя уволить из рядов ВСУ во время войны.
Куда он (Борисов – 24 Канал) отправится – это решение за теми людьми, у которых он будет непосредственно в подчинении,
– отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Борисов не увольняется из армии. По его словам, будет тщательная проверка фактов, предоставленных журналистами в отношении одесского военкома. Если они подтвердятся, то с ситуацией будут разбираться совсем другие органы.
Данилов также напомнил, что, несмотря на то, что во время действия военного положения людям необязательно подавать декларации любого вида, НАПК все равно имеет право проверять их финансовое состояние. Он призвал тех, кто по закону должен заполнять декларации, быть готовыми к проверкам.
Подробности скандала с одесским военкомом
- Журналисты выяснили, что у семьи Борисова есть недвижимость и автомобили в Испании. Его родные приобрели имущество на миллионы долларов во время войны. К примеру, вилла и электрический автомобиль Mercedes-Benz класса В зарегистрированы на мать руководителя одесского военкомата.
- А на его тещу оформлен внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 года. Также в 2023 году родственники купили офисное помещение на центральном проспекте Марбельи, который считается самым престижным районом.
- Сам начальник одесского ТЦК поначалу все отрицал. Затем Борисов заявил, что его жена занимается в Испании розничной торговлей и он "не влезает" в ее дела.
- Впоследствии информация получила широкую огласку и произошел громкий скандал. ГБР возбудило дело по факту злоупотребления служебным положением и начало изучать состояние Борисова.
- А украинский президент Владимир Зеленский 23 июня сообщил, что он срочно поручил командующему ВСУ Валерию Залужному уволить Борисова с должности начальника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также лидер поручил создать специальную комиссию во главе с генералом Александром Павлюком.