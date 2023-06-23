Скандал с одесским военкомом: Данилов рассказал о его дальнейшей судьбе

Алексей Данилов отреагировал на скандал с начальником одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым. Семья руководителя военкомата быстро разбогатела во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопросы журналистов по поводу скандального военкома Евгения Борисова. Его спросили в эфире телемарафона, почему начальника ТЦК и СП Одессы только уволили, а не отправили на фронт, передает 24 Канал.

К теме Большинство – не волонтеры: расследователи шокировали анализом организаций в системе "Путь"

Что ждет Борисова

Данилов заявил, что Борисов будет уволен именно с должности руководителя военкомата, а не из Вооруженных сил Украины. Как объяснил секретарь СНБО, этого человека нельзя уволить из рядов ВСУ во время войны.

Куда он (Борисов – 24 Канал) отправится – это решение за теми людьми, у которых он будет непосредственно в подчинении,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Борисов не увольняется из армии. По его словам, будет тщательная проверка фактов, предоставленных журналистами в отношении одесского военкома. Если они подтвердятся, то с ситуацией будут разбираться совсем другие органы.

Данилов также напомнил, что, несмотря на то, что во время действия военного положения людям необязательно подавать декларации любого вида, НАПК все равно имеет право проверять их финансовое состояние. Он призвал тех, кто по закону должен заполнять декларации, быть готовыми к проверкам.

Подробности скандала с одесским военкомом