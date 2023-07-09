Подбил самолет врага и взял на себя удар ПВО: погибшему Евгению Лысенко присвоили Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному пилоту, погибшему на Житомирщине. Истребитель Евгения Лысенко взял на себя удар вражеской ПВО и загорелся.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о Герое Лысенко

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Лысенко Евгению Вадимовичу – майору (посмертно),

– отметил Владимир Зеленский.

Справка. Евгений Лысенко погиб 9 марта 2022 года в воздушном бою с двумя российскими истребителями между селами Новополь и Околок Житомирской области.

27-летний украинский пилот подбил вражеский самолет. Тем временем его боевой истребитель МиГ-29 взял на себя удар ПВО агрессора и загорелся.

Герой не катапультировался, а направил свой самолет в поле на окраине села, как можно дальше от домов.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Даниилу Мурашко

Заметим, что 8 июля президент также присвоил звание Героя посмертному пилоту Даниилу Мурашко. 24-летний защитник погиб 27 января 2023 года.

С начала полномасштабной войны Мурашко совершил 141 боевой вылет. Герой ликвидировал около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 оккупантов.

27 января во время выполнения боевой задачи в составе пары самолет Мурашко подбил российский истребитель. Когда пилот увидел вблизи населенный пункт Шабельковка, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых построек.

К сожалению, боец потерял высоту и не смог безопасно катапультироваться.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким павших Героев. Вечная память и слава!