Борется за выживание: какую игру затеял Пригожин с Кремлем

Евгений Пригожин ведет сложную игру, чтобы сохранить влияние в России после военного поражения. А боевой потенциал его ЧВК Вагнера постепенно исчезает.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин играет сразу на нескольких досках, имея достаточно серьезные ресурсы. Сейчас он пытается нарастить политическое влияние.

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Боевой потенциал ЧВК "Вагнера" постепенно снижается. По разным оценкам, уже около двух третьих этой группировки были утилизированы. Доступа к российским тюрьмам Пригожин не имеет, поэтому сейчас также гибнут и опытные наемники из "Вагнера".

Боевой потенциал его группировки тает. Но остается достаточно серьезный финансовый потенциал. Поступают деньги из Африки за грабеж природных богатств ЦАР и других стран. Также у него есть медийный потенциал – фабрика троллей и другие ресурсы,

– отметил Яковенко.

Что будет с Пригожиным – 2 варианта

Как отметил Яковенко, положение Пригожина будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в России после неизбежного поражения. Он видит два возможных варианта.

Первый – если после поражения путинский режим сохранится, последуют определенные процедуры по обновлению власти. Пригожин может попытаться создать свою группу в парламенте. А его вполне могут поддержать представители социального дна – бывшие зеки, нынешние зеки и будущие зеки.

Он очень хорошо говорит на их языке. Они определенно его воспринимают. Пригожин претендует на тот электорат, что и ЛДПР. У него есть определенные перспективы. Это если будет инерционный вариант,

– заметил Яковенко.

Какое будущее Пригожина в России – прогноз Яковенко: смотрите видео

Если в России внезапно все рассыплется, то начнется так называемая "смута". Тогда Пригожин примет участие в "мафиозных войнах" по распределению имущества и территории.

Ему важен боевой потенциал "Вагнера". Именно поэтому он сейчас активно агитирует людей в разных спортивных клубах. Были даже сообщения о вербовке в школах.

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