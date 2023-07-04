Пригожин исчезает как политический игрок, – Шейтельман предположил новую роль главы "Вагнера"
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин распустил свой медиахолдинг "Патриот". Но самое большое, чем раньше распоряжался главарь вагнеровцев – это деньги. Ведь за год полномасштабной войны России против Украины на ЧВК потратили не менее 20 миллиардов долларов. А это – треть довоенного бюджета Украины.
Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что деньги – вопросы влияния Пригожина. Мол, кто-то считает, что так он распоряжался фактически бюджетом здравоохранения или образования страны-агрессора.
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"Судя по всему, его этого лишают. Это важнее, чем СМИ. СМИ можно купить. На СМИ ты все равно не потратишь за год больше миллиарда. Пригожин, похоже, исчезает как политический игрок", – подчеркнул политтехнолог.
Например, только за один день ЧВК "Вагнера" использовала 10 тысяч снарядов, а это – 30 миллионов долларов.
Какую роль может играть Пригожин: смотрите видео
Есть, к кому обращаться
Впрочем, Евгений Пригожин играет и другую роль. Он, по словам Михаила Шейтельмана, единственный человек в России, имеющий опыт военных переворотов в мире. 4-й мятеж был в России, хоть и неудачный. Поэтому следующий человек, который захочет совершить в стране-агрессоре переворот и захватить власть, может обратиться именно в Пригожину.
Сыграл вничью, но не проиграл. Поэтому Пригожин потерялся как политик, но не как исполнитель,
– добавил Шейтельман.
"Медиаимперия" Пригожина – все
- По данным Института изучения войны, глава ЧВК "Вагнера" после недомятежа распустил свой медиахолдинг "Патриот". Он был основан в 2019 году. Пригожин лично заявил о ликвидации холдинга и уволил его сотрудников.
- По неподтвержденной информации, министерство обороны страны-агрессора также распускает группу компаний "Конкорд". Ранее она также принадлежала главарю наемников. В нее входили подконтрольные ему СМИ.
- Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать доступ к некоторым сайтам из "медиаимперии" главы ЧВК "Вагнера" на территории страны-агрессора. Аналитики предполагают, что Кремль готов взять под контроль все средства массовой информации Пригожина.