"Фронтмен партии почетной капитуляции": в чем состоит пропагандистская работа Пригожина
Евгений Пригожин провалил свой поход на Москву и, вероятно, может появиться в Беларуси согласно договоренностям. В России главарь вагнеровцев выполнял определенную пропагандистскую работу, которая сначала была выгодна Путину. Впрочем, впоследствии он оказался в "оппозиционной партии" к кремлевскому диктатору.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он объяснил подлинную роль вагнеровца в России.
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Пропагандистская работа Пригожина
Пригожин мог выполнять функцию "кнута" по отношению к Шойгу и Герасимову, когда они вместе с Кадыровым проиграли противостояние в Киеве и других областях, считает Пионтковский. Это могло быть выгодно Путину, чтобы показать общественности козлов отпущения. Впрочем, последние несколько месяцев главарь вагнеровцев расширил границы своей критики до разоблачения проворовавшейся российской армии и тезиса "о войне, которая не имеет смысла".
"Пригожин – фронтмен достаточно влиятельной группировки, которую я называю "партией почетной капитуляции" и противопоставляю путинской "партии почетной ничьей". Всем понятно, что Россия проиграла войну в Украине. Осталась война за удержание Путина у власти", – отметил Пионтковский.
Андрей Пионтковский о роли Пригожина: смотреть видео
Под "почетной ничьей" публицист подразумевает контроль Путиным временно оккупированных территорий – это он сможет "продать" своей публике. Но большинство понимает, что ни Украина, ни Запад на это не согласятся.
Они поддерживают идею почетной капитуляции и к этому подводила пропагандистская работа Пригожина. Все свои последние обращения к народу он завершал словами о бездарном руководстве Шойгу и Герасимова, мол так не ведут войну, она проиграна и из Украины надо уходить,
– объяснил он.
Неудачный поход на Москву Пригожина: последние новости
- 23 июня Пригожин заявил о якобы ракетном ударе российской армии по его тыловым войскам и объявил войну военному руководству России. Он вместе со своими наемниками отправился на Москву, предварительно пройдя Ростовскую и Воронежскую области.
- К вечеру 24 июня вагнеровец заявил, что останавливается в 200 километрах от российской столицы, чтобы "не пролилась кровь". Известно, что с ним вел переговоры вроде бы Александр Лукашенко. Вероятно, Пригожину пообещали не расформировать его ЧВК.
- Чтобы сохранить свою жизнь, бывший "повар Путина" должен был отправиться в Беларусь. Утром 27 июня стало известно, что самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском.