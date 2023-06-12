"Может все разнести": какие будут последствия, если Пригожин захватит власть в России
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин откровенно наращивает свои политические амбиции. Впрочем, если теоретически ему удастся захватить власть в России, это будет иметь определенные последствия непосредственно и для Украины.
О них 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Он предположил несколько вариантов развития событий.
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Сомалийские пираты 2.0
Евгений Пригожин и те люди, которые будут вместе с ним, будут отличаться от Владимира Путина честностью, считает Олевский. Им можно будет говорить, что "белое – это белое, а черное – это черное". Впрочем, это не освобождает их от статуса кровожадных убийц типа сомалийских пиратов.
Пригожин, на которого ставит много людей, издалека наблюдающих за ситуацией в России, будет настолько кровожаден, что может все разнести. Это правда. И вся проблема в том, что большой страной, рядом с которой расположена Украина, будут руководить кровожадные убийцы,
– сказал он.
Тимур Олевский о действиях Пригожина: смотреть видео
Бандиты 90-х или нулевых
Оппозиционный журналист выделяет два аспекта. Хороший касается того, что эти "сомалийские пираты" будут заниматься живущими в России. Но достаточно "наевшись" они могут перейти к плохим сценариям.
"Мне хотелось бы, чтобы у Пригожина и его оппонентов-силовиков ничего не удалось. Хотелось бы, чтобы они все куда-то делись. Но так не бывает. С точки зрения Украины выбор ясен – бандиты из 90-х с немочной армией или бандиты нулевых, какие сомалийские пираты без страха. Что лучше – непонятно", – добавил Олевский.
Есть еще один вариант – эти две условные группировки могут перебить друг друга на пути к власти и тогда у россиян будет краткий способ изменить свою жизнь.
Деятельность Пригожина: последние новости
- Между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу очередное противостояние. Российский министр обороны хочет, чтобы бойцы ЧВК "Вагнер" подписали контракт с его ведомством. Пригожин, конечно, отказался делать это.
- Вероятно, политический вес главаря вагнеровцев в России будет крепнуть и он может представлять угрозу политическому режиму Путина. Он с одной стороны может пойти на Москву, а с другой – его спонсоры.
- Конкуренцию вагнеровцам могут создать другие ЧВК, созданные в России специально для вооруженной борьбы за власть. Именно поэтому Пригожин перешел в жесткую атаку российской системы.