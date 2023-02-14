Пригожина убрали: кто будет вербовать заключенных вместо ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не будет больше брать к себе зеков. Однако, российских заключенных сможет вербовать министерство обороны России. Там изменили законодательство и осужденные, в том числе отбывающие наказание, могут служить в армии.

Это может быть связано с тем, что Пригожин всех запугал и его оттуда, вероятно, "выперли". Так в комментарии 24 Каналу заявил российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

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"Пригожин действительно всех запугал – от гражданских до зеков. Кто захочет к какому-то психу идти служить? Поэтому он какое-то количество людей набрал, а другие – не хотели идти. И вот, Путин убрал "плохого следователя", в какой роли оказался Пригожин, и прислал "доброго следователя", – сказал Галлямов.

По его словам, министерство обороны России уверяет, что внесудебной казни не будет.

"По крайней мере, наверное, массовой точно не будет. Возможно, тайно где-нибудь будут расстреливать в окопах, но не снимать ролики, гордиться этим, рассказывать об этом журналистам – точно не будут", – рассказал он.

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Шефства мало, а визга – много

Российский политолог убежден, что в министерство обороны России люди пойдут охотнее, чем к Пригожину. Галлямов отметил, что главарь вагнеровцев оказался не намного более эффективным командиром, чем другие российские военные руководители.

Шефства мало, а визга – много". До конца же не взял ничего. Ни Бахмута до конца не взял, хотя 10 раз там протрезвонил, что "мы взяли" его,

– рассказал политолог.

Аббас Галлямов заметил, что другие российские военные воюют хотя бы молча и "стараются".

"Хотя бы не разрушают вертикально, а Пригожин разрушал. Вот как будут армейцы? Там же все держится на единоначалии, а здесь… начальника генштаба какой-то преступник матом покрывает, а тот молчит", – рассказал он.

Подрыв авторитета Путина

Следовательно, его авторитет среди подчиненных начинает опускаться. А вся путинская вертикаль власти, считает Галлямов, держится как раз на авторитете администрации президента.

"Пригожин, некий преступник, потрясая кувалдой, говорит: "Там, в администрации, окопались американские шпионы. Ну и что, мы до них доберемся и кувалдой разнесем". И как после того губернатору реагировать или министру на звонок из администрации президента?", – объяснил он.

Политтехнолог уверен, что Путин начал останавливать Пригожина. Российской армии не нравится отношение главаря вагнеровцев, ведь тот просто издевается. Россияне понимают, что это все санкционировал Путин.

Пригожин, уверен политолог, ссорит российского президента со всеми, в частности, с армией. А это все подрывает положение Владимира Путина.

"В глазах путинского электората, то, что творит Пригожин, – это какое-то безумие, конец всей путинской стабильности, консерватизма путинского. Это какая-то криминальщина, махновщина. И понятно, что в такой ситуации люди перестают ценить вот это путинское "статус-кво", – добавил Галлямов.

Поскольку Евгений Пригожин действует от имени государства, то на его фоне оппозиционеры смотрятся более респектабельно, чем само государство. И это создает предреволюционную ситуацию.

Аббас Галлямов считает, что Владимир Путин это все понял, и поэтому так пытался восстановить баланс системы, которая разбалансировалась.

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