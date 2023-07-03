Почему в России не смогут "задавить" Пригожина: каково влияние руководителя вагнеровцев

Бизнес-империя Евгения Пригожина настолько велика, что ее невозможно уничтожить. Руководитель ЧВК "Вагнер" владеет контрактами и активами, обеспечивающими ему прочное влияние на политическую элиту России.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Оказалось, что его компания "Конкорд" имеет исключительное право на поставку пищевых продуктов российской армии.

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"Если эту компанию тронут с целью политической мести, армия врага уже завтра останется голодной. Кроме этого, Пригожин владеет и другими активами, а еще компроматом на высшее руководство России, особенно в разрезе отношений с африканскими странами, бриллиантовых месторождений, золотодобычи", – добавил военный эксперт.

Влияние Пригожина на политическую элиту России: смотреть видео

"Вагнер" не ликвидируют

ЧВК "Вагнер" имеет пункты вербовки в 29 регионах России. Закрыть эти пункты означает перечеркнуть пополнение военных рядов для тех подразделений формирования, которые выполняют задачи в Африке и на Ближнем Востоке.

Допросы генералов по делу о мятеже

Ряд изданий сообщает, что количество задержанных по делу об организации мятежа генералов возросло до десяти. "По неподтвержденной информации, среди задержанных – командир воздушно-десантных войск России. Их допрашивают с применением "жестких методов", – сообщил Жданов.

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