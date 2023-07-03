Почему в России не смогут "задавить" Пригожина: каково влияние руководителя вагнеровцев
Бизнес-империя Евгения Пригожина настолько велика, что ее невозможно уничтожить. Руководитель ЧВК "Вагнер" владеет контрактами и активами, обеспечивающими ему прочное влияние на политическую элиту России.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Оказалось, что его компания "Конкорд" имеет исключительное право на поставку пищевых продуктов российской армии.
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"Если эту компанию тронут с целью политической мести, армия врага уже завтра останется голодной. Кроме этого, Пригожин владеет и другими активами, а еще компроматом на высшее руководство России, особенно в разрезе отношений с африканскими странами, бриллиантовых месторождений, золотодобычи", – добавил военный эксперт.
Влияние Пригожина на политическую элиту России: смотреть видео
"Вагнер" не ликвидируют
ЧВК "Вагнер" имеет пункты вербовки в 29 регионах России. Закрыть эти пункты означает перечеркнуть пополнение военных рядов для тех подразделений формирования, которые выполняют задачи в Африке и на Ближнем Востоке.
Допросы генералов по делу о мятеже
Ряд изданий сообщает, что количество задержанных по делу об организации мятежа генералов возросло до десяти. "По неподтвержденной информации, среди задержанных – командир воздушно-десантных войск России. Их допрашивают с применением "жестких методов", – сообщил Жданов.
Последнее о ЧВК "Вагнер"
- После окончания своего "восстания" Пригожин заключил договор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В этом документе указано, что часть вагнеровцев должна передислоцироваться в "братскую страну".
- Наемники ЧВК "Вагнер" сообщили о временном прекращении вербовки новобранцев. Также боевики Евгения Пригожина заявили, что они перестают участвовать в полномасштабной войне России против Украины, но тоже временно.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что на сегодня на Бахмутском направлении вагнеровцев нет. Там есть вражеская группировка – до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня, но без вагнеровцев.