Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Виявилось, зокрема, що його компанія "Конкорд" має виключне право на постачання харчових продуктів російській армії.

Дивіться також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

"Якщо цю компанію зачеплять з метою політичної помсти, армія ворога вже завтра залишиться голодною. Крім цього, Пригожин володіє й іншими активами, а ще компроматом на найвище керівництво Росії, особливо у розрізі відносин з африканськими країнами, діамантових родовищ, золотовидобування", – додав військовий експерт.

Вплив Пригожина на політичну еліту Росії: дивитись відео

"Вагнер" не ліквідують

ПВК "Вагнер" має пункти вербування у 29 регіонах Росії. Закрити ці пункти – означає перекреслити поповнення військових рядів для тих підрозділів формування, які виконують завдання в Африці та на Близькому Сході.

Допити генералів у справі про заколот

Низка видань повідомляє, що кількість затриманих у справі про організацію заколоту генералів зросла до десяти. "За непідтвердженою інформацією, серед затриманих – командир повітряно-десантних військ Росії. Їх допитують із застосуванням "жорстких методів", – повідомив Жданов.

Останнє про ПВК "Вагнер"