Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Виявилось, зокрема, що його компанія "Конкорд" має виключне право на постачання харчових продуктів російській армії.
Дивіться також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту
"Якщо цю компанію зачеплять з метою політичної помсти, армія ворога вже завтра залишиться голодною. Крім цього, Пригожин володіє й іншими активами, а ще компроматом на найвище керівництво Росії, особливо у розрізі відносин з африканськими країнами, діамантових родовищ, золотовидобування", – додав військовий експерт.
Вплив Пригожина на політичну еліту Росії: дивитись відео
"Вагнер" не ліквідують
ПВК "Вагнер" має пункти вербування у 29 регіонах Росії. Закрити ці пункти – означає перекреслити поповнення військових рядів для тих підрозділів формування, які виконують завдання в Африці та на Близькому Сході.
Допити генералів у справі про заколот
Низка видань повідомляє, що кількість затриманих у справі про організацію заколоту генералів зросла до десяти. "За непідтвердженою інформацією, серед затриманих – командир повітряно-десантних військ Росії. Їх допитують із застосуванням "жорстких методів", – повідомив Жданов.
Останнє про ПВК "Вагнер"
- Після закінчення свого "постання" Пригожин уклав договір з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. У цьому документі вказано, що частина вагнерівців має передислокуватися до "братньої країни".
- Найманці ПВК "Вагнер" повідомили про тимчасове припинення вербування новобранців. Також бойовики Євгенія Пригожина заявили, що вони припиняють брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, але теж тимчасово.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що станом на сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає. Там є вороже угруповання – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню, але без вагнерівців.