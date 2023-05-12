У Путина де-факто уже нет никакой власти, Пригожин занял его место, – эксагент КГБ

Пока 9 мая проходил шабаш на Красной площади, глава ЧВК "Вагнер" пожаловался якобы из-за "нехватки снарядов" и заявил, что "убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо". Пригожин риторически спросил: "как жить России, если этот дедушка окажется законченным м*даком".

Такое заявление Пригожина прокомментировал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что здесь главарь вагнеровцев сыграл "очень тонко".

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"Сказал, что какой-то старый дедушка накапливает снаряды вместо того, чтобы доставлять их на фронт. "Все было бы хорошо, если бы этот дедушка действительно смотрел бы в будущее и был бы прав". В чем Пригожин сильно сомневается, ведь дедушка может оказаться полным "чудаком на букву "М", – заявил Жирнов.

В то же время "повар Путина" имен не назвал. Дедушек много, но "главный" дедушка сидит в бункере.

"Поскольку он номинально никого не отметил, то, если на него начнут наезжать: "Ах, ты на Путина наехал", он говорит: "Нет, я не о Путине. Я говорил о снарядах, о министерстве обороны", – предположил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

То есть так Евгений Пригожин может сказать, что он говорил о министре обороны страны-агрессора Сергее Шойгу.

Он ведь от Путина не намного ушел. Хотя Шойгу, говорят, похоже, лет 67. То есть он на 5 лет младше Путина, но выглядит так же старо. Отмазка есть,

– рассказал Сергей Жирнов.

"Игра слов"

Он считает, что такое заявление главаря наемников было "игрой слов".

"По моему мнению, с сентября прошлого года Пригожин занял место Путина. Он является реальным человеком, которого видят на картинке на фронте. Никакого политического руководителя там не видят", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Он отметил, что Путин или его двойник приезжал не далее временно оккупированного Мариуполя.

"Он приблизился не ближе 80 – 70 километров к ближайшему фронту, который мог бы там быть. А Пригожин реально на фронте находится, ходит в каске, в форме, с автоматом, в бронежилете, в грязи, с трупами, со своими головорезами", – сказал Жирнов.

Действительно ли Пригожин занял место Путина: смотрите видео

Абсолютно политический деятель

Экс-сотрудник Службы внешней разведки России убежден, что глава ЧВК "Вагнер" стал абсолютно политическим деятелем.

Он не является просто руководителем ограниченной преступной группировки. Он стал претендовать на абсолютно политическую роль,

– подчеркнул он.

Главарь наемников, убежден Сергей Жирнов, занимает политическую позицию при Путине.

"Который не есть де-факто президентом России. Он номинальный президент, но де-факто у него нет никакой власти", – сказал он.

Ведь власть это не только руководство страной, но и наказание. А Владимир Путин, отметил бывший сотрудник КГБ, никого не наказал за "атаку" беспилотников на Кремль.

Заявления Пригожина