С автоматом на фоне триколора: экспрофессорша столичного вуза работает на армию России

Бывшая преподавательница столичного вуза Евгения Бильченко, которая предала Украину, отправилась на фронт помогать российским оккупантам. Она уехала в Россию еще в 2021 году, после того, как ее уволили из университета Драгоманова.

Причиной стали скандальные антиукраинские заявления культорологини. Она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон о языке – "обычным фашизмом".

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Предательница ездит в армию России

Государственная изменница Евгения Бильченко в своем паблике опубликовала фото в военной форме и с автоматом на фоне российского флага. Раньше женщина была профессором киевского университета Драгоманова, но ее уволили за ее пророссийские взгляды. Сразу после этого она перебралась в Россию.

Бильченко ездила на оккупированную территорию с "гуманитарной миссией". Следует отметить, что на своем канале женщина активно собирает средства в помощь российским оккупантам. Сразу после того, как информация о поездке начала распространяться по украинским медиа, она изложила пост, где угрожала, что будет "воевать".

И Бильченко передала всю гуманитарную помощь своим бойцам, которая требовалась. Об этом есть отчеты в масках в чистом поле, не подкопаешься. В следующий раз Бильченко въедет на освободившуюся территорию, то есть на свою малую Родину, на российском танке,

– написала предательница.

В день своего рождения она написала, что после переезда в Россию сначала хотела покончить с собой, но потом "ее нашла армия".

Сразу после своего переезда в Россию она жалелась, что ей нигде не рады, несмотря на степень профессора – ее не брали на работу и травили в сети. Бильченко написала, что "берет курс на самоуничтожение".

Бильченко призналась, что на протяжении как минимум шести лет вела антиукраинскую деятельность и даже рада, что она официально является госпредательницей в Украине.

Что я делала "эти девять лет"? Делала то, на что сейчас всем нам**, и мне, честно говоря, тоже. Три из них были шизануты, остальные шесть вела подпольную борьбу против Украины, в условиях полной изоляции, без поддержки, без инъекции славой и почестями, вопреки всему, слава Богу, наработала у них на госизмену, чего и другим желаю. Ну что еще сказать... Служу народу России,

– писала коллаборантка.

Бильченко отдана поклонница "русского мира" / телеграмм-канал предательницы

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