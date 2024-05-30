В ГБР рассказали детали о новом подозрении военкому Борисову

Прошел почти год с тех пор, как против одесского военкома Евгения Борисова завели уголовное дело. За это время ему удалось добиться уменьшения залога до 12 миллионов гривен. Впрочем, на выходе из СИЗО ГБР сообщило ему о новом подозрении.

В ходе расследования стало известно о новых деталях дела Борисова. Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

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Борисов мог выехать за границу

Татьяна Сапьян рассказала, что Борисов подозревается в незаконном обогащении на крупную сумму денег. Речь идет о 140 миллионах гривен, а также о его активах и активах семьи, которые были приобретены во время действия военного положения.

В течение долгого времени суд постоянно уменьшал сумму залога, под которую мог бы выйти бывший одесский военком. В конце концов, его освободили под залог 12 миллионов гривен.

Впрочем, у следователей появилась оперативная информация, что после выхода из СИЗО Борисов планировал выехать за границу.

Кроме этого, процесс досудебного расследования также предоставил факт для объявления ему еще одного подозрения – легализации (отмывания) имущества, полученного незаконным путем.

"Поэтому, соответственно, когда он уже внес залог и покинул СИЗО, ему объявили еще одно подозрение", – объясняет пресс-секретарь ГБР.

Она также добавила, что сегодня, 30 мая, ему будут избирать меру пресечения.

Опять сторона обвинения будет просить содержание под стражей с альтернативой внесения залога, но уже в размере 142 миллионов гривен,

– сообщила Сапьян.

Что известно о деле Борисова