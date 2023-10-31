Вырастет ли количество еврейских погромов в России: израильский экс-посол допустил шаги Кремля

В России продолжаются антиеврейские погромы. Все протесты организовывают экстремисты при поддержке Кремля.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Однако, по его словам, Владимиру Путину не выгодно увеличение количества погромов.

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"Думаю, что сейчас это Путину не выгодно. Он немного испугался. Конечно, он не сказал ни слов осуждения, ни сострадания. Они сейчас попытаются принять меры, чтобы успокоить эту ситуацию. Увидим, смогут ли они это сдерживать", – предположил он.

Погромы с согласия Кремля

Аркадий Мил-Ман отметил, что Путин давно ведет антисемитскую кампанию, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину это усилилось. Поэтому с согласия Кремля экстремисты могут устраивать подобные погромы.

Кроме того, полиция не сделала ничего, чтобы остановить действия толпы, которая искала евреев в аэропорту. Лишь через несколько часов с вертолета сделали предупредительный огонь.

Это организовано при согласии Кремля. 1 500 человек просто пришли из дома пешком? Их доставили на автобусах. Были зачинщики, кто-то говорил речи, у них были подготовлены флаги. Не вызывает сомнений, кто за этим стоит. Это экстремистские круги, Кремль, люди, заинтересованные в погромах и терроризме,

– подчеркнул он.

Антиеврейские погромы в России: главное