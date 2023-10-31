Таку думку 24 Каналу озвучив експосол Ізраїля в Росії Аркадій Міл-Ман. Однак, за його словами, Владіміру Путіну не вигідне збільшення кількості погромів.

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"Думаю, що зараз це Путіну не вигідно. Він трошки злякався. Звичайно, він не сказав ні слів засудження, ні співчуття. Вони зараз спробують вжити заходів, щоб заспокоїти цю ситуацію. Побачимо, чи зможуть вони це стримувати", – припустив він.

Погроми зі згоди Кремля

Аркадій Міл-Ман зазначив, що Путін давно веде антисемітську кампанію, а від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це посилилось. Тому зі згоди Кремля екстремісти можуть влаштовувати такі погроми.

Крім того, поліція не зробила нічого, щоб зупинити дії натовпу, який шукав євреїв в аеропорту. Лише через кілька годин з вертольота зробили попереджувальний вогонь.

Це організовано за згоди Кремля. 1 500 людей просто прийшли з дому пішки? Їх привезли на автобусах. Були призвідники, хтось говорив промови, у них були підготовлені прапори. Не викликає сумнівів, хто за цим стоїть. Це екстремістські кола, Кремль, люди, які зацікавлені у погромах та тероризмі,

– підкреслив він.

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