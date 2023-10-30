Путинский режим ничего не контролирует, – политолог о дикости в Махачкале
В российском Дагестане продолжаются антисемитские демонстрации. Протестующие угрожают евреям расправой, а накануне толпа людей заблокировала взлетно-посадочную полосу, чтобы самолет из Израиля не мог приземлиться.
Сегодня аэропорт в Махачкале выглядит уничтоженными, там люди грабили duty free, ломали технику. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, заметив, что ситуация показала идентичность некоторых групп населения.
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В России прорастает ксенофобия и антисемитизм
Антиизраильские митинги и блокировка аэропорта подтверждают, что за всеми высокими и якобы идеологическими лозунгами на самом деле не стоит ничего, кроме тяготения к разрушению и банальному грабежу. Показательно в ситуации то, что на рейсе из Тель-Авива также летели дети, которые возвращались из лечения в Израиле, потому что в России вылечить их нет возможности.
Надо осознавать, что в России есть "проростки" ксенофобии, антисемитизма, религиозной нетолерантности, отсутствие какой-либо социальной солидарности – все это давно прорастало и дальше будет только распространяться,
– заметил Валентин Гладких.
Такие ситуации не возникают спонтанно. Ранее подобные мероприятия устраивали на улице возле гостиницы. Даже создавали специальные инструкции для правоохранительных органов и других структур, чтобы они знали, как реагировать.
Политолог о ситуации в аэропорту Махачкалы: смотрите видео
Путин теряет контроль
По словам политолога, ситуация в Дагестане является лишь предвестником последующих беспорядков. Ведь сегодня толпа выступает против евреев, а завтра ей могут не понравиться православные или другие группы людей.
Я думаю, это лишь предвестники последующих процессов, которые будут разворачиваться на всей территории России, демонстрируя абсолютную неспособность путинского режима держать ситуацию под контролем,
– подчеркнул Гладких.
Израиль уже заявил, что ожидает от российской стороны гарантий безопасности для своих граждан и лиц соответствующего этнического происхождения или вероисповедания. Однако удастся ли это сделать путинской власти – остается серьезным вопросом.
Что известно о протестах в Дагестане
- Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы должен был приземлиться рейс из Израиля. Но после слухов о том, что на борту самолета израильские беженцы, которых якобы хотят расселить в Дагестане и других регионах Северного Кавказа, люди вышли на протесты. В Кремле на это событие до сих пор не отреагировали.
- Глава Республики Дагестан Сергей Меликов удивил заявлением об "украинском следе", которых якобы стоит за протестами. По его словам, ситуацию намеренно хотели дестабилизировать. В то же время глава Дагестана заметил, что ему стыдно за действия протестующих, а власти республики к этому не имеют никакого отношения.
- В США отреагировали на ситуацию и осудили погромы в аэропорту Махачкалы. Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс подчеркнул, что российские СМИ долго работали над тем, чтобы разжечь ненависть к Украине, Западу, а теперь и к Израилю. Он добавил, что такие проявления агрессии не выгодны Кремлю, поэтому они будут пытаться остановить их силой.