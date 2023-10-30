Сьогодні аеропорт в Махачкалі виглядає знищеними, там люди грабували duty free, ламали техніку. Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що ситуація стала виявила ідентичність деяких груп населення.

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У Росії проростає ксенофобія та антисемітизм

Антиізраїльські мітинги та блокування аеропорту підтверджують, що за всіма високими й нібито ідеологічними гаслами насправді не стоїть нічого, окрім тяжіння до руйнування та банального грабунку. Показовим у ситуації є те, що на рейсі з Тель-Авіва також летіли діти, які поверталися з лікування в Ізраїлі, бо в Росії вилікувати їх немає змоги.

Треба усвідомлювати, що в Росії є "паростки" ксенофобії, антисемітизму, релігійної нетолерантності, відсутність будь-якої соціальної солідарності – все це давно проростало й далі буде тільки поширюватися,

– зауважив Валентин Гладких.

Такі ситуації не виникають спонтанно. Раніше схожі заходи влаштовували на вулиці, біля готелю. Навіть створювали спеціальні інструкції для правоохоронних органів та інших структур, щоб вони знали, як реагувати.

Політолог про ситуацію в аеропорту Махачкали: дивіться відео

Путін втрачає контроль

За словами політолога, ситуація в Дагестані є лише передвісником наступних заворушень. Адже сьогодні натовп виступає проти євреїв, а вже завтра йому можуть не сподобатися православні чи інші групи людей.

Я думаю, це лише передвісники наступних процесів, які розгортатимуться на всій території Росії, демонструючи абсолютну нездатність путінського режиму тримати ситуацію під контролем,

– підкреслив Гладких.

Ізраїль уже заявив, що очікує від російської сторони гарантій безпеки для своїх громадян та осіб відповідного етнічного походження чи віросповідання. Проте, чи вдасться це зробити путінській владі – залишається серйозним питанням.

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