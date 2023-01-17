Украине нужно предоставить все оружие, с которым она сможет работать, – фон дер Ляен

Почти год Украина сопротивляется российским оккупантам. Чтобы ускорить победу, Запад должен присылать Украине больше оружия.

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она призвала союзников увеличить уровень военной поддержки Украины.

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"Украине нужна вся военная техника, с которой она может работать. Это также включает в себя передовые системы", – подчеркнула фон дер Ляен.

Она сделала заявление после сообщения, что Нидерланды предоставят Украине батарею ЗРК Patriot. К тому же Киев постоянно обращался к союзникам с просьбой усилить противовоздушную оборону.

Когда могут объявить об увеличении помощи

Президент Еврокомиссии надеется, что прогресс со снабжением оружия произойдет на встрече "Рамштайн". Событие состоится 20 января и станет восьмым в таком формате.

Надеюсь, будет большой шаг вперед, – сказала фон дер Ляен.

Кулеба о встрече "Рамштайн"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина возлагает много надежд на событие. По его словам, страна больше всего нуждается в системах противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов к ним.

"Мы проведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", – анонсировал Кулеба.

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