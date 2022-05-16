Об этом сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в соцсети.
К теме Пусть не суют нос, – в МИД отреагировали на угрозы России из-за вступления Украины в ЕС
По его словам, страны-члены ЕС считают, что статус "потенциального кандидата" для Украины более вероятен и приемлем.
"Это помещает Украину в одну "корзину" с Боснией и Косово", - написал он.
Курс Украины в ЕС: коротко о главном
- Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Евросоюз. Достаточно быстро Европарламент одобрил заявку Киева.
- В середине апреля Украина заполнила первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая президент Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вторую часть опросника. Ожидается, что в июне Украина получит статус кандидата в Евросоюз.
- 15 мая Владимир Зеленский отметил, что задача Украины – это статус кандидата в члены Евросоюза, а впоследствии – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре.
- Однако теперь Россия угрожает нашему государству за курс в ЕС. В Кремле видят в этом угрозу, как в и стремлении Украины быть членом НАТО. В МИД России заявили, что вступление Украины в ЕС приведет к краху Евросоюза.
- О том, что Москва против членства Украины в ЕС также заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В Офисе Президента ответили российскому политику и заявили, что мнение России никого не волнует.
- Подобные угрозы России посыпались в адрес Швеции и Финляндии, которые планируют стать членами НАТО. Также Москва пригрозила "денацифицировать" Польшу вслед за Украиной.
Видео к теме – Зеленский назвал сроки вступления Украины в ЕС