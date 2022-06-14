Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС, – Politico

Украина станет на шаг ближе к членству в Европейском Союзе. Европейская комиссия, которая оценивает готовность Украины получить статус кандидата на членство в ЕС, даст зеленый свет нашей стране.

В Еврокомиссии хотят направить сигнал Путину, что он потерял Украину из сферы влияния

Еврокомиссия даст рекомендацию предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены Европейского Союза.

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Официальные лица, знакомые с дебатами между еврокомиссарами, заявили, что осознают жертвы, которые получили украинцы. Также признание европейской перспективы украинцев направит сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он упустил все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.

В Еврокомиссии отметили, что Украина единственная страна в Европе, где люди гибли на улицах, борясь за право быть в ЕС.

Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом",

– сказал один из источников.

Когда Еврокомиссия рассмотрит проект заключения по кандидатству Украины в ЕС

Ожидается, что Еврокомиссия, вероятно, 17 июня рассмотрит проект заключения по кандидатству в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

После того как президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС, Европейский парламент одобрил заявку нашей страны .

В марте саммит ЕС поддержал европейское будущее Украины и призвал Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашей страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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В апреле Украина передала первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая Владимир Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен вторую часть опросника.

После рекомендации Еврокомиссии вопрос о кандидатстве Украины рассмотрит Европейский совет во время саммита ЕС 23 – 24 июня.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что 23 – 24 июня Украина узнает , получит ли статус кандидата на вступление в ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина информировала, что три страны ЕС не хотят давать "зеленый свет" Киеву в процессе европейской интеграции.

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