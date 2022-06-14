У Єврокомісії хочуть направити сигнал Путіну, що він втратив Україну зі сфери впливу

Єврокомісія дасть рекомендацію надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу.

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Офіційні особи, які знайомі з дебатами між єврокомісарами, заявили, що усвідомлюють жертви, яких зазнали українці. Також визнання європейської перспективи українців направить сигнал президентові Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

У Єврокомісії зазначили, що Україна єдина країна в Європі, де люди гинули на вулицях, виборюючи право бути в ЄС.

Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС… Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором",

– сказало одне з джерел.

Коли Єврокомісія розгляне проєкт висновку щодо кандидатства України в ЄС

Очікується, що Єврокомісія, ймовірно, 17 червня розгляне проєкт висновку щодо кандидатства в ЄС України, Молдови та Грузії.

Після того, як президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України до ЄС, Європейський парламент схвалив заявку нашої країни.

У березні саміт ЄС підтримав європейське майбутнє України та закликав Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої країни отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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У квітні Україна передала першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня Володимир Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника.

Після рекомендації Єврокомісії питання щодо кандидатства України розгляне Європейська рада під час саміту ЄС 23 – 24 червня.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 23 – 24 червня Україна дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до ЄС.

Віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина інформувала, що три країни ЄС не хочуть давати "зелене світло" Києву у процесі європейської інтеграції.

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