Отставки в Украине на фоне коррупционных обвинений: как отреагировали в ЕС

Еврокомиссия прокомментировала информацию об отставках в Украине после уведомлений СМИ о коррупции. В органе заявили, что приняли во внимание данные о расследовании фактов коррупции в Украине.

По словам спикера Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Аны Писонеро, они не комментируют уголовные расследования. Но она заверила, что в органе приветствуют усилия Украины по проведению реформ для искоренения коррупции.

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Что заявила Еврокомиссия об отставках в Украине

Так, мы приняли во внимание сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует эти случаи. Существует общее правило – мы не комментируем продолжающиеся уголовные расследования. Но мы приветствуем тот факт, что властные структуры Украины серьезно относятся к этим проблемам.

– заявила Писонеро.

Также она отметила, что в рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидают дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, особенно на высоком уровне. В частности:

путем проведения активных и эффективных расследований;

достижением соответствия между количеством расследований и вынесенных судебных приговоров.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, это есть в их заключении относительно заявки Украины на членство в ЕС.

"Важно также отметить, что после его обнародования Украина уже предприняла несколько важных шагов, в частности, назначила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начала процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро. Безусловно, необходимы дальнейшие действия и усилия по укреплению антикоррупционных институтов", – заявила Ана Писонеро.

Она также отметила, что усилия Украины будут оценены осенью 2023 года. Более того, заметила, что антикоррупционная деятельность есть:

ключевым фактором в процессе расширения ЕС;

условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС.

"Очевидно, что у ЕС есть разные средства и механизмы контроля за тем, как и куда используются фонды ЕС. Мы находимся в тесном контакте с властями Украины, чтобы гарантировать, что… Средства использованы должным образом", – заявила спикер.

Что известно об отставках в Украине