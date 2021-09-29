Еврокомиссия предложила усложнить выдачу виз чиновникам режима Лукашенко

Европейский союз хочет частично прекратить соглашение об упрощенном визовом режиме для Беларуси. Впрочем, ограничения коснутся лишь чиновников режима Лукашенко.

Рядовых граждан Беларуси изменения не коснутся. Соответствующее предложение уже выдвинули на сайте Европейской комиссии.

Тем временем Беларусь изменила правила безвиза для иностранных туристов

Безвиз Беларуси и ЕС могут отменить

Важно отметить: большинство граждан Беларуси и в дальнейшем сможет пользоваться льготами в соответствии с Соглашением об упрощении визового режима.

Изменения коснутся только таких категорий граждан:

Членв официальных делегаций Беларуси, в частности постоянных членов таких делегаций, которые после официального приглашения, адресованного Беларуси, должны принимать участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых на территории одного из государств-членов ЕС межгосударственными организациями; Члены Белорусского национального и регионального правительств и парламентов, Конституционного Суда Беларуси и Верховного Суда Беларуси во время выполнения своих обязанностей.

Причина такого решения – жестокое подавление протестов и неуважение к демократии, отмечают в Еврокомиссии. К тому же подлила масла в огонь ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС.

Существуют доказательства того, что белорусский режим поощряет нелегальные пересечения границы граждан, не являющихся членами ЕС, в ЕС с политическими целями,

– говорится в сообщении.

Когда предложение Еврокомиссии утвердит Совет ЕС, то в отношении отдельных граждан не будут отменены требования предоставить дополнительные документальные доказательства цели поездки. Кроме того, финансовые сборы за обработку их заявлений на визу не будут снижены.

Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью

О наплыве незаконных мигрантов со стороны Беларуси с лета 2021 года стали сообщать Польша и Литва.

Такая ситуация – часть гибридной войны, которую Лукашенко ведет с Евросоюзом после наложения на него санкций. На многочисленных видео видно, как белорусские пограничники силой гонят мигрантов к границам Литвы и Польши.

Сам же диктатор заявил, что Минск годы останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой, но перестал это делать.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.

Польша также объявила чрезвычайную ситуацию для регионов, расположенных вблизи границы.

Польские пограничники 19 сентября обнаружили три тела на границе с Беларусью. В тот же день из Беларуси пришла другая жуткая новость: вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака.