Украинские пленные в Венгрии: Еврокомиссия требует объяснений от венгерского правительства

8 июня РПЦ передала Венгрии 11 украинских военнопленных без ведома Украины. После многих дипломатических переговоров на родную землю уже удалось вернуть три защитника.

На это событие уже отреагировал спикер Еврокомиссии по внешним делам Питер Стано. Он сообщил корреспондентке 24 Канала, что Еврокомиссия обратится к правительству Венгрии, чтобы получить объяснения, как украинские военнопленные оказались на территории страны.

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От правительства Венгрии требуют объяснений

Для нас важно сказать, что мы понимаем, что вся ситуация не была скоординирована с Украиной. Во-первых, это граждане Украины и Венгрия должны координировать это освобождение, а также делиться объяснениями с украинскими партнерами,

– заявил Стано.

В Еврокомиссии призвали венгерское правительство предоставить все детали о военнопленных украинской стороне. Кроме того, Еврокомиссия будет просить венгерскую сторону о дальнейших действиях, если они будут необходимы.

"Прежде всего, мы, как Европейская комиссия, собираемся попросить венгерские органы власти предоставить более подробную информацию, а также попросить о необходимых дальнейших действиях в этой ситуации", – добавил представитель.

Что предшествовало