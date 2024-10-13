Страны Европы опасаются попасть в "любовный треугольник" с Путиным и Трампом, –The Telegraph

Правительства стран Европы разрабатывают планы действий в случае, если они окажутся между Трампом и Путиным после выборов в США. Ведь заявления Трампа о хороших отношениях с российским диктатором Путиным вызвали новые опасения.

В частности, Европа опасается из-за обмена разведданными и будущего Украины. Издание The Telegraph отмечает, что в новой книге Боб Вудворд написал, что Трамп и Путин общались по меньшей мере 7 раз после того, как республиканец оставил свой пост президента США в 2021 году.

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Что известно об опасениях Европы между Трампом и Путиным

Очень неприятно думать, что Запад окажется в ситуации "любовного треугольника" с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им нужно, – это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части внутренними разногласиями,

– сказал источник в европейских дипломатических кругах.

Издание также объясняет, что планы "Трампа 2.0" пока неопределенные, однако Европа сосредоточена на способах поддержки Украины, если Вашингтон откажется от этого.

Журналисты объясняют, что один из вопросов, который встал перед лидерами стран Европы, это то, смогут ли они восполнить объемы оружия, поставленного Киеву Вашингтоном, если, в случае победы на выборах в США, Трамп решит прекратить поставки оружия.

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Также Дональд Трамп неоднократно говорил, что может завершить войну в Украине. Из-за этого Европа опасается, что Трамп может заставить Украину уступить территорию России в обмен на прекращение огня.

Есть также опасения, что западная разведка может попасть в руки Кремля через Трампа, о котором Леон Панетта, бывший глава ЦРУ, недавно предупредил, что он стал "источником" для Путина,

– отмечает издание.

В то же время издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что Путин пытался сформировать у Трампа негативное впечатление об Украине еще с 2017 года. В частности, российский диктатор говорил об Украине как о "коррумпированном и сфабрикованном" государстве.