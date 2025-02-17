Европа серьезно работает над усилением собственной безопасности: что именно планирует сделать

В Париже 17 февраля президент Франции Макрон инициировал проведение экстренного саммита лидеров ЕС относительно ситуации по безопасности. Сегодня главная общая угроза для Европы и Украины касается именно безопасности.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, подчеркнув, что когда в стране есть риски безопасности, все остальное (экономика, экология и т.д.), что было ранее в приоритете, естественно отходит на второй план.

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ЕС ищет финансовые механизмы, чтобы обезопасить себя

Политолог поделился инсайдерской информацией, что сейчас в Европе ищут не только процессуальные решения для налаживания собственной безопасности по инициативе Макрона в Париже, но и финансовые механизмы. Потому что быстро перестроить бюджеты стран ЕС – крайне трудно. Для этого нужен ряд политических решений.

Буряченко отметил, что в некоторых странах ультраправые, которые имеют соответствующий вес и являются разрушительной силой, спрашивают, почему страны, расположенные в условной западной части Европы, должны платить за общую безопасность тех стран, которые в восточной части, а также тех, которые еще являются только кандидатами на членство в ЕС.

"Сейчас начались конкретные конструктивные диалоги для того, чтобы замороженные активы России под риском угрозы вторжения ее войск, дестабилизирующих движений российских военных вокруг стран Балтии и на границах с Польшей, использовать на решение вопросов безопасности Европы", – рассказал Буряченко.

Замороженные 200 миллиардов могут пригодиться

По словам политолога, пока еще не найдены механизмы для изъятия замороженных активов России из банков стран ЕС. Буряченко отметил, что надо наработать действенный инструмент, нужно, чтобы в каждой стране за это проголосовал парламент.

Сейчас, по его мнению, было бы целесообразно объединить военные потенциалы Европы и Украины, а замороженные средства направить на обеспечение миротворческого контингента на линии разграничения после достижения устойчивого мира.

Такое усиление путем замороженных активов России выглядит довольно привлекательным для наших европейских партнеров, потому что ориентировочно 200 миллиардов, которые сейчас есть на счетах европейских банков – это приличная сумма,

– отметил Буряченко.

Политолог считает, что разморозка такого количества денег позволит создать совместный военный контингент с участием украинцев и в европейских странах. Он подытожил, что страх неопределенности стран ЕС сегодня подталкивает их к тем мерам, которые ранее они категорически отклоняли.