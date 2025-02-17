Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, підкресливши, що коли в країні є безпекові ризики, все інше (економіка, екологія і т.д.), що було раніше в пріоритеті, природно відходить на другий план.

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ЄС шукає фінансові механізми, аби убезпечитися

Політолог поділився інсайдерською інформацією, що зараз в Європі шукають не тільки процесуальні рішення задля налагодження власної безпеки за ініціативи Макрона у Парижі, але й фінансові механізми. Тому що швидко перебудувати бюджети країн ЄС – вкрай важко. Для цього потрібна низка політичних рішень.

Буряченко зазначив, що у деяких країнах ультраправі, які мають відповідну вагу і є руйнівною силою, запитують, чому країни, розташовані в умовній західній частині Європи, мають платити за спільну безпеку тих країн, які в східній частині, а також тих, які ще є тільки кандидатами на членство в ЄС.

"Зараз почалися конкретні конструктивні діалоги для того, щоб заморожені активи Росії під ризиком загрози вторгнення її військ, дестабілізаційних рухів російських військових навколо країн Балтії та на кордонах з Польщею, використати на розв'язання безпекових питань Європи", – розповів Буряченко.

Заморожені 200 мільярдів можуть стати в пригоді

Зі слів політолога, наразі ще не знайдені механізми для вилучення заморожених активів Росії з банків країн ЄС. Буряченко наголосив, що треба напрацювати дієвий інструмент, потрібно, щоб в кожній країні за це проголосував парламент.

Зараз, на його думку, було б доцільно об'єднати військові потенціали Європи та України, а заморожені кошти спрямувати на забезпечення миротворчого контингенту на лінії розмежування після досягнення сталого миру.

Таке підсилення шляхом заморожених активів Росії виглядає доволі привабливим для наших європейських партнерів, тому що орієнтовно 200 мільярдів, які зараз є на рахунках європейських банків – це пристойна сума,

– зауважив Буряченко.

Політолог вважає, що розмороження такої кількості грошей дозволить створити спільний військовий контингент за участі українців і в європейських країнах. Він підсумував, що страх невизначеності країн ЄС сьогодні підштовхує їх до тих заходів, які раніше вони категорично відхиляли.