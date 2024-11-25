Украина полностью переломит ход войны на свою сторону, для этого нужно одно, – военный эксперт

Сейчас война между Россией и Украиной находится в фазе эскалации – перед тем, как Дональд Трамп вступит на президентский пост. На фронте ситуация тяжелая из-за, хоть и медленного, но продвижения россиян. Однако для Украины может все измениться благодаря инструменту, который имеют европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Агил Рустамадзе, отметив, что даже если Дональд Трамп уменьшит помощь Украине, Европа сможет продолжать это делать. Тогда у Украины будет совсем другая ситуация на фронте.

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Когда фронт может стабилизироваться

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет переложить помощь Украине на плечи Европы. В то же время она имеет возможности, механизмы и инструменты для того, чтобы, по словам военного эксперта, нивелировать какую-то "дикость" со стороны Трампа.

Есть 300 миллиардов долларов российских замороженных активов. Если Европа напряжется и будет передавать ежегодно Украине по 50 миллиардов долларов, тогда линия фронта будет зафиксирована. Украина сможет сражаться не то что с Россией, а даже с Китаем,

– предположил он.

Сегодня Европа уже готовится к тому, чтобы без поддержки США предоставить возможности и инструменты для продолжения войны. Все больше стран работают напрямую с украинским оборонным комплексом, перечисляя живые средства в производство того или иного оружия.

Когда Украине дадут деньги, она сама все сделает, лучше и дешевле, чем партнеры,

– подчеркнул он.

Тем более, что Европа, по его словам, имеет экономические и финансовые возможности для того, чтобы питать Украину не из своего кармана, а за счет российских денег – с Трампом или без него.

В то же время прирост возможностей Украины на 50 – 60% мощно повлияет на наступательные возможности России.

Россия в таком темпе, как сейчас, может наступать, допустим, шесть месяцев. Но это происходит потому, что у украинских сил мало оружия. Если количество оружия увеличится, в частности, противопехотных мин, стрелкового оружия, артиллерийских боеприпасов, россияне не смогут наступать в таком же темпе. Тогда фронт стабилизируется,

– подчеркнул Рустамадзе.

У россиян нет человеческих ресурсов, по его мнению, они наступают 11-й месяц, прорывают линию фронта, но не могут развивать свой успех. Россия не имеет оперативных, стратегических резервов.

Поэтому Украина полностью переломит ход войны на свою сторону, для этого нужно одно – увеличить оборонительные возможности ВСУ. Если это произойдет, тогда России придется проводить мобилизацию, привлекать северокорейские войска,

– отметил Агил Рустамадзе.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что мог бы договориться с Владимиром Путиным о завершении войны на выгодных условиях. Это может произойти при финансовой поддержке Европы и использовании замороженных российских валютных резервов в сумме 300 миллиардов долларов. Однако для воплощения этого замысла требуется согласие всех участников.