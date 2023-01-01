Европа будет фрагментироваться, как и НАТО, – политолог спрогнозировал изменения в геополитике на 2023 год

Украина своей борьбой против России сломала игру всем мировым игрокам. В следующем году на европейском континенте могут произойти определенные изменения, то же самое касается и НАТО.

Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Западная Европа теперь будет вынуждена считаться с мнением Украины во многих вопросах, в частности, по восточной политике Евросоюза.

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Как будут фрагментироваться Европа и НАТО

Загородний отметил, что Украина сломала игру всем мировым игрокам. Головная боль в 2022 году была не только в Москве, но и в Брюсселе, Вашингтоне, Пекине и других странах. Ведь все надеялись, что Россия быстро решит все свои вопросы, а вдохновленные провалом НАТО и Запада в Украине китайцы начнут операцию по возвращению Тайваня – таким образом был бы триумф фактически автократических стран.

Но, подчеркнул политолог, все произошло не так. Украина показала характер и свою субъектность. И теперь будут происходить определенные изменения, касающиеся, прежде всего, Европы.

Европа будет, это уже сейчас можно сказать, фрагментироваться, как и НАТО. Центр влияния в Европе будет перенесен в Восточную Европу. Прежде всего – это в украинско-польский альянс, который теперь будет отвечать, в частности, за безопасность континента. Потому что поняли, где находится враг,

– заявил Загородний.

По его словам, к этому альянсу будут тяготиться страны Балтии и Скандинавии, а также другие государства Восточной Европы. Ведь они понимают, что старая Европа подставила всех восточных европейцев своими заигрываниями с Россией и коррупционными связями.

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Западная Европа будет считаться с мнением Украины

Загородний считает, что Европейский Союз и НАТО будут формально сохраняться в таком формате, но там можно будет четко видеть фрагментацию. То есть центром влияния будет, скорее всего, Киев, а дальше Варшава и другие страны. Западная Европа будет вынуждена учитывать мнение Украины по многим вопросам, в частности, относительно восточной политики Евросоюза.

Элиты Западной Европы от этого очень бесятся. Почему? Потому что Украина сломала сытную жизнь и привычную схему, в которой жили Германия, Франция, Италия последние 70 лет,

– сказал политолог.

Он объяснил, что эти страны получали дешевые нефть и газ сначала из Советского Союза, а затем из Российской Федерации, и торговали своими особыми отношениями с СССР, а затем с россиянами, выступая посредниками перед американцами и получая от этого выгоду. А теперь все это закончилось.

И теперь надо учитывать появление новых игроков, прежде всего речь идет об Украине, которая, скорее всего, будет превращаться в восточноевропейский Израиль, будет в формате мощного ВПК, с собственной ракетной программой, которая, кстати, есть не во всех европейских странах, и будет реальным фактором безопасности прежде всего Европы и, в частности, евразийского континента,

– подчеркнул Загородний.

По его мнению, фрагментация не будет юридически оформлена. Могут быть оформлены различные инициативы, например, в рамках либо Евросоюза, либо до вступления Украины в ЕС в каком-то другом формате. А на уровне отношений между странами будут инициативы по интеграции экономик и ВПК, а также относительно более безопасных транспортных путей.

Политолог добавил, что эта война научила украинцев тому, что мало кому можно верить в этом мире. Верить можно только в себя, в свою армию и народ, как это, кстати, делает Израиль последние 70 лет.

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