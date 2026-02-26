Европа до сих пор слишком медленно "вытаскивает голову из песка"– хотя разворот уже начался, и некоторые страны активно перевооружаются. В то же время Украина сама не имеет морального права упрекать других, ведь до сих пор не завершила люстрацию.

Историк, офицер Хорунжей службы 2 корпуса НГУ "Хартия" Вахтанг Кипиани объяснил 24 Каналу, что если враг говорит, что убьет, ему надо верить и уничтожать угрозу изнутри, прежде чем требовать этого от других.

Почему Европа до сих пор не готова противостоять России?

Уничтожение энергетики Украины заставило Европу переосмыслить подходы к безопасности – появился консенсус по милитаризации, защиты инфраструктуры и строительства институтов.

Однако несмотря на все увиденное, большинство экспертов считает, потому что Европа до сих пор не готова противостоять реальной угрозе, потому что старая политическая привычка прятать голову в песок никуда не исчезла.

– Российская, китайская, иранская и северокорейская _COPY2 ось зла это не абстракция, а реальность. Если не остановить их сейчас в Украине, они будут расширять экспансию по всей планете. После Бучи и Изюма какие еще нужны аргументы немецким, голландским или испанским обывателям, что это может произойти и с ними?

– отметил Кипиани.

Фотография убитой женщины с маникюром из-под Киева – символ абсолютной безнаказанности. Российский снайпер убил ее просто потому, что мог, без всяких сдерживаний со стороны международного права или общественного осуждения. Это означает, что под угрозой – любой европеец: будь то немка, голландец, шведский пенсионер или финский ребенок.

Почему пророссийские силы до сих пор влияют на украинскую политику?

Мир медленно осознает угрозу – Польша и Германия уже перевооружаются. Но Украина сама в 2014 году не уничтожила собственную "пятую колонну", хотя и критикует Германию за то, что пророссийские силы свободно действуют на ее территории.

Годами мы играли с врагами – Партия регионов, Компартия, ОПЗЖ существовали свободно, а их депутаты до сих пор сидят в парламенте. Имеем ли мы моральное право кого-то критиковать, если враги Украины – целая фракция в Раде во главе с людьми, которые ездили к Путину и Медведеву и продвигали интересы Газпрома?

– подчеркнул Кипиани.

Украина поступила как послевоенная Германия, которая запретила НСДАП, но оставила нацистов у власти. Зато Украина должна была бы стать мировым образцом борьбы с внутренним врагом и честного использования западной помощи.

"Россия вела войну против Украины еще с 1990-х годов, инвестируя в Крым, но украинская власть не предупреждала общество об угрозе. Сейчас мы должны довести до конца люстрацию – избавиться от провайдеров российской политики внутри страны, и только тогда будем иметь моральное право упрекать других", – сказал Кипиани.

Обратите внимание! Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что надеется стать первым на этом посту, кто развернет британские войска в Украине, что будет символизировать завершение войны и установление мира. Обсуждение возможного размещения иностранного контингента в Украине в случае заключения мирного соглашения продолжаются еще с 2024 года

Что еще известно о российско-европейских отношениях?