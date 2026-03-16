Это не туристы: политолог ответил, запретит ли Европа въезд в Шенген российским военным

Европа постепенно "созревает" к пониманию российской угрозы, хотя системной политики в отношении российских граждан в ЕС до сих пор нет. В то же время сомнения Трампа относительно НАТО заставляют европейцев брать на себя больше ответственности.

Политолог Артем Бронжуков объяснил 24 Каналу, что без Украины Европа не сможет быть ни субъектной, ни защищенной, и это уже становится очевидным фактом для большинства европейских столиц.

Почему Европе угрожает российская "спящая агентура"?

Мы знаем множество случаев, когда российские убийцы и насильники спокойно выезжают в ЕС и живут там, потому что никакой системной и централизованной политики в отношении них нет. Венгрия и Словакия как главные агенты российского влияния внутри ЕС будут блокировать любые инициативы. Но глобальные изменения в мире постепенно влияют на Европу и сейчас подходит именно то правильное время для решений,

– сказал Бронжуков.

Совместное производство дронов в Германии, соглашение о совместном производстве с Румынией, открытие завода в Великобритании – свидетельствует, что Украине удалось достучаться до европейских партнеров. К тому же разговоры о потенциальном российском нападении на Эстонию или другую балтийскую страну становятся все громче.

"Угроза сейчас огромная, и хотя все внимание приковано к Ближнему Востоку, Европа под потенциальным ударом. Российские военные в ЕС – это не туристы, а спящая агентура, которая в критический момент будет работать как диверсионные группы. Надо бороться с этим, активнее развивать ВПК и говорить об интеграции Украины – или в НАТО, или в новый военный союз", – объяснил Бронжуков.

Обратите внимание! Лондон рассматривает возможность развертывания дронов-перехватчиков и дронов для обнаружения мин в Ормузском проливе, в частности систем Octopus, созданных совместно с Украиной. Британское военное руководство обсуждает различные варианты усиления обороны в Персидском заливе с использованием автономных дронов для борьбы с минами.

Что еще известно о ситуации с безопасностью в Европе?