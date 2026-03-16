Политолог Артем Бронжуков объяснил 24 Каналу, что без Украины Европа не сможет быть ни субъектной, ни защищенной, и это уже становится очевидным фактом для большинства европейских столиц.
Почему Европе угрожает российская "спящая агентура"?
Мы знаем множество случаев, когда российские убийцы и насильники спокойно выезжают в ЕС и живут там, потому что никакой системной и централизованной политики в отношении них нет. Венгрия и Словакия как главные агенты российского влияния внутри ЕС будут блокировать любые инициативы. Но глобальные изменения в мире постепенно влияют на Европу и сейчас подходит именно то правильное время для решений,
– сказал Бронжуков.
Совместное производство дронов в Германии, соглашение о совместном производстве с Румынией, открытие завода в Великобритании – свидетельствует, что Украине удалось достучаться до европейских партнеров. К тому же разговоры о потенциальном российском нападении на Эстонию или другую балтийскую страну становятся все громче.
"Угроза сейчас огромная, и хотя все внимание приковано к Ближнему Востоку, Европа под потенциальным ударом. Российские военные в ЕС – это не туристы, а спящая агентура, которая в критический момент будет работать как диверсионные группы. Надо бороться с этим, активнее развивать ВПК и говорить об интеграции Украины – или в НАТО, или в новый военный союз", – объяснил Бронжуков.
Обратите внимание! Лондон рассматривает возможность развертывания дронов-перехватчиков и дронов для обнаружения мин в Ормузском проливе, в частности систем Octopus, созданных совместно с Украиной. Британское военное руководство обсуждает различные варианты усиления обороны в Персидском заливе с использованием автономных дронов для борьбы с минами.
Что еще известно о ситуации с безопасностью в Европе?
- Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство для военных самолетов США, сославшись на нейтралитет и правила использования воздушного пространства. Иностранные военные самолеты могут совершать полеты через страну только по специальным разрешениям, которые власти имеют право ограничивать.
- Польша поднимала истребители из-за массированной ракетной атаки России по Украине, в частности для контроля ситуации вблизи границ. Такое решение было связано с активностью российской дальней авиации, а наземные системы противовоздушной обороны перевели в состояние максимальной готовности.
- Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что Европейскому Союзу следует предоставить мандат на прямые переговоры с Россией. По его мнению, без такого мандата Европа рискует оказаться перед сделкой, навязанной США, которая окажется невыгодной для ЕС.