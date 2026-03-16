Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що без України Європа не зможе бути ні суб'єктною, ні захищеною, і це вже стає очевидним фактом для більшості європейських столиць.

Чому Європі загрожує російська "спляча агентура"?

Ми знаємо безліч випадків, коли російські вбивці та насильники спокійно виїжджають до ЄС і живуть там, бо жодної системної та централізованої політики щодо них немає. Угорщина і Словаччина як головні агенти російського впливу всередині ЄС блокуватимуть будь-які ініціативи. Але глобальні зміни у світі поступово впливають на Європу і зараз підходить саме той правильний час для рішень,

– сказав Бронжуков.

Спільне виробництво дронів у Німеччині, угода про спільне виробництво з Румунією, відкриття заводу У Великій Британії – свідчить, що Україні вдалося достукатися до європейських партнерів. До того ж розмови про потенційний російський напад на Естонію чи іншу балтійську країну стають дедалі гучнішими.

"Загроза зараз величезна, і хоча вся увага прикута до Близького Сходу, Європа під потенційним ударом. Російські військові в ЄС – це не туристи, а спляча агентура, яка в критичний момент працюватиме як диверсійні групи. Треба боротися з цим, активніше розвивати ВПК і говорити про інтеграцію України – чи в НАТО, чи в новий військовий союз", – пояснив Бронжуков.

Зверніть увагу! Лондон розглядає можливість розгортання дронів-перехоплювачів і дронів для виявлення мін в Ормузькій протоці, зокрема систем Octopus, створених спільно з Україною. Британське військове керівництво обговорює різні варіанти посилення оборони в Перській затоці з використанням автономних дронів для боротьби з мінами.

