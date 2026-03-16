Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що без України Європа не зможе бути ні суб'єктною, ні захищеною, і це вже стає очевидним фактом для більшості європейських столиць.
Дивіться також: Українські військові будуть готувати німецьку армію до оборони від Росії до 2029 року, – Reuters
Чому Європі загрожує російська "спляча агентура"?
Ми знаємо безліч випадків, коли російські вбивці та насильники спокійно виїжджають до ЄС і живуть там, бо жодної системної та централізованої політики щодо них немає. Угорщина і Словаччина як головні агенти російського впливу всередині ЄС блокуватимуть будь-які ініціативи. Але глобальні зміни у світі поступово впливають на Європу і зараз підходить саме той правильний час для рішень,
– сказав Бронжуков.
Спільне виробництво дронів у Німеччині, угода про спільне виробництво з Румунією, відкриття заводу У Великій Британії – свідчить, що Україні вдалося достукатися до європейських партнерів. До того ж розмови про потенційний російський напад на Естонію чи іншу балтійську країну стають дедалі гучнішими.
"Загроза зараз величезна, і хоча вся увага прикута до Близького Сходу, Європа під потенційним ударом. Російські військові в ЄС – це не туристи, а спляча агентура, яка в критичний момент працюватиме як диверсійні групи. Треба боротися з цим, активніше розвивати ВПК і говорити про інтеграцію України – чи в НАТО, чи в новий військовий союз", – пояснив Бронжуков.
Зверніть увагу! Лондон розглядає можливість розгортання дронів-перехоплювачів і дронів для виявлення мін в Ормузькій протоці, зокрема систем Octopus, створених спільно з Україною. Британське військове керівництво обговорює різні варіанти посилення оборони в Перській затоці з використанням автономних дронів для боротьби з мінами.
Що ще відомо про безпекову ситуацію в Європі?
- Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір для військових літаків США, пославшись на нейтралітет і правила використання повітряного простору. Іноземні військові літаки можуть здійснювати польоти через країну лише за спеціальними дозволами, які влада має право обмежувати.
- Польща підіймала винищувачі через масовану ракетну атаку Росії по Україні, зокрема для контролю ситуації поблизу кордонів. Таке рішення було пов’язане з активністю російської дальньої авіації, а наземні системи протиповітряної оборони перевели у стан максимальної готовності.
- Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що Європейському Союзу слід надати мандат на прямі переговори з Росією. На його думку, без такого мандата Європа ризикує опинитися перед угодою, нав’язаною США, яка виявиться невигідною для ЄС.