После снятия ограничений на удары: какие российские цели будут приоритетными для ВСУ

Украинские партнеры сняли ограничения на удары западным оружием по целям в глубоком тылу России. Речь идет о расстоянии до 500 километров.

Основным приоритетом может стать нейтрализация российских аэродромов. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Какая задача стоит перед Украиной

По мнению авиационного эксперта, главной целью, вероятнее всего, станут российские аэродромы, с которых взлетают самолеты и запускают управляемые авиабомбы и другие средства поражения. Задача – нейтрализовать российскую авиацию.

Для вывода из строя или приведения аэродрома в негодность не требуется большое количество средств поражения,

– подчеркнул Храпчинский.

Все зависит от способности европейских стран активно производить дальнобойное оружие. Важно отметить, что длительное время Европа находилась в "лайтовом" режиме, не развивала свой оборонно-промышленный комплекс и не вкладывала достаточно ресурсов в вооружение.

Сейчас наблюдаются активные действия со стороны европейских стран. В частности, как отметил Анатолий Храпчинский, большинство европейских оборонных компаний активно работают над масштабированием производства, адаптацией и модернизацией вооружения в соответствии с современными требованиями.

Заметим! Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что решение об отмене ограничений на удары по России было принято несколько месяцев назад при участии США, Великобритании, Франции и самой Германии.

Здесь важно усиливать дипломатическую работу, чтобы улучшить возможности Европы по поставкам оружия. Европа должна лучше понимать, зачем Украине нужно вооружение и для каких целей. Ведь до сих пор Европа не до конца осознает угрозы, которые сдерживает Украина.

Главной задачей сейчас является способность Европы производить достаточное количество вооружения, чтобы оставлять его на собственных складах и одновременно передавать в Украину,

– отметил авиаэксперт.

Также стоит понимать, что европейский оборонный рынок является фрагментированным и рассредоточенным, поэтому сначала не предполагался такой большой объем производства. Однако за последнее время произошли изменения, которые позволят ускорить производственные возможности Европы.