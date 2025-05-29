Основним пріоритетом може стати нейтралізація російських аеродромів. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Яке завдання стоїть перед Україною

На думку авіаційного експерта, головною ціллю, найімовірніше, стануть російські аеродроми, з яких злітають літаки й запускають керовані авіабомби та інші засоби ураження. Завдання – нейтралізувати російську авіацію.

Для виведення з ладу або зроблення аеродрому непридатним не потрібна велика кількість засобів ураження,

– наголосив Храпчинський.

Все залежить від спроможності європейських країн активно виробляти далекобійну зброю. Важливо зазначити, що тривалий час Європа перебувала у "лайтовому" режимі, не розвивала свій оборонно-промисловий комплекс і не вкладала достатньо ресурсів в озброєння.

Наразі спостерігаються активні дії з боку європейських країн. Зокрема, як зазначив Анатолій Храпчинський, більшість європейських оборонних компаній активно працюють над масштабуванням виробництва, адаптацією та модернізацією озброєння відповідно до сучасних вимог.

Зауважимо! Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що рішення про скасування обмежень на удари по Росії було ухвалено кілька місяців тому за участі США, Великої Британії, Франції та самої Німеччини.

Тут важливо посилювати дипломатичну роботу, щоб покращити можливості Європи щодо постачання зброї. Європа має краще розуміти, навіщо Україні потрібне озброєння і для яких цілей. Адже досі Європа не до кінця усвідомлює загрози, які стримує Україна.

Головним завданням зараз є здатність Європи виробляти достатню кількість озброєння, щоб залишати його на власних складах і водночас передавати в Україну,

– зазначив авіаексперт.

Також варто розуміти, що європейський оборонний ринок є фрагментованим і розосередженим, тому спершу не передбачався такий великий обсяг виробництва. Однак за останній час відбулися зміни, які дозволять прискорити виробничі можливості Європи.