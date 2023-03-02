Почему Европа не замерзла: измена "генерала Мороза", или как Россия провалила зимний поход

На зиму 2022–2023 Россия возлагала большие надежды. Традиционный союзник россиян – "генерал Мороз" должен был действовать сразу на нескольких фронтах и обеспечить России победу не только в войне с Украиной, но и в противостоянии с ее союзниками, которых сами россияне называют "коллективным Западом".

В первый день весны на российских телеканалах царила истерика и отчаяние. Пропагандисты сетовали, что Европа не замерзла без российского газа зимой, как они об этом мечтали. 24 Канал проанализировал, как измена о "генерале Морозе" не дает покоя оккупантам.

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Как Россия планировала задействовать "генерала Мороза" против Европы и Украины

Первый свой удар "генерал Мороз" должен был нанести по гражданской инфраструктуре Украины . Россия задействовала весь свой ракетный потенциал, а также приобретенные у своего союзника Ирана дроны "Шахиды". Целью было лишение украинцев электроэнергии и тепла. В Кремле рассчитывали спровоцировать гуманитарную катастрофу в тылу ВСУ и реализовать свою давнюю мечту, чтобы "Украина замерзла".

. Россия задействовала весь свой ракетный потенциал, а также приобретенные у своего союзника Ирана дроны "Шахиды". Целью было лишение украинцев электроэнергии и тепла. В Кремле рассчитывали спровоцировать гуманитарную катастрофу в тылу ВСУ и реализовать свою давнюю мечту, чтобы "Украина замерзла". Второй удар уже был по Европе . Россия перекрыла поставки газа в страны Евросоюза и стала ждать, как замерзнет Европа. Расчет был таков: европейцы не смогут без российского газа, а потому вынуждены будут пойти на переговоры и уступки. В самом широком диапазоне – от снятия санкций с России до прекращения поддержки Украины и дипломатического давления на нее.

. Россия перекрыла поставки газа в страны Евросоюза и стала ждать, как замерзнет Европа. Расчет был таков: европейцы не смогут без российского газа, а потому вынуждены будут пойти на переговоры и уступки. В самом широком диапазоне – от снятия санкций с России до прекращения поддержки Украины и дипломатического давления на нее. Наконец-то третий удар – так называемое "Большое наступление" российской армии. В феврале 2023 года россияне смогли наконец-то собрать резервы для, как им казалось, решающего наступления на Донбассе. Промоутером, как ни странно, стали влиятельные и важные западные издания, которые ценой собственной репутации распространили российские вбросы о якобы собранном оккупантами ударном кулаке из 300 000 военных, 1 800 танков, сотен самолетов и вертолетов.

На бумаге план выглядел отлично, а благодаря телевидению и пропаганде в него массово поверили и сами россияне. Впрочем, его реализации помешала "измена". Да, тот самый "генерал Мороз" оказался предателем.

Измена первая – первой отказалась замерзать Европа

Россияне перекрыли практически все пути поставок газа в ЕС. Для этого, похоже, даже не пожалели свое детище – "Северные потоки". В ночь на 26 сентября 2022 года на нескольких участках подводных газопроводов у шведского острова Борнхольм в Балтийском море произошли взрывы, которые сделали невозможным работу обеих ветвей Nord Stream.

Россия поспешила обвинить в диверсиях сначала украинскую глубоководную ДРГ, а затем США, впрочем, история и принцип Cui prodest указывает на Россию как бенефициара.

Дания впервые опубликовала видео с повреждениями газопровода: смотрите видео

Именно так действовала Россия в начале вторжения в Грузию в 2008 году, когда устроила взрывы на магистральных газопроводах и уничтожила ЛЭП, в результате чего началась энергоблокада страны. Так Россия сделала и в 2022 году, когда фактически перекрыла газ в Молдову, в конце концов – Россия много раз предпринимала попытки шантажа энергоносителями в отношении Украины.

Газовый шантаж по отношению к ЕС не удался. Этому есть несколько объяснений:

Во-первых, аномально теплая зима 2022 – 2023 – еще одна измена от "генерала Мороза".

еще одна измена от "генерала Мороза". Во-вторых, Европа компенсировала нехватку российского газа за счет увеличения доли сжиженного газа (СПГ), а также увеличение добычи и новых контрактов.

В-третьих, правительства стран ЕС существенно ограничили потребление и прибегли к экономии. Потребление в 2022 году снизилось на 13% или свыше 70 миллиардов кубометров, что является рекордом.

В итоге к концу зимы в газовых хранилищах стран ЕС были рекордные запасы природного газа.

Случай по российскому телевидению: смотрите истерику пропагандистов

По состоянию на 1 марта 2023 года европейские хранилища заполнены на 61,65% (на 21,61% выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет). В них содержится 66,94 миллиарда кубических метров газа (традиционно считается, что Европе на зиму нужны около 100 миллиардов кубов).

Собственно, и цены на газ тоже существенно упали – средняя цена закупки природного газа по итогам февраля 2023 года упала до 583 долларов за тысячу кубометров (хотя Медведев обещал что-то в районе 5 000 долларов).

Самое главное, что Россию выбросили с ее крупнейшего рынка и перекрыли путь к сверхприбылям. В ЕС начали активно строить новые терминалы для СПГ, конфисковали у россиян их газохранилища на территории Европы, ввели санкционные ограничения по агрессору (в бюджете агрессора на 2023 год уже образовалась огромная дыра).

Таким образом, Россию менее чем через год выбросили с ее традиционного рынка, который строили еще со времен Брежнева, а ЕС избавился от зависимости от России и фактически слез с "газовой иглы".

Измена вторая – Украина тоже не замерзла

С сентября 2022 года Россия с периодичностью 2 раза в месяц начала интенсивно обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.



29 декабря 2022 – мем на странице минобороны России



1 марта 2023 года – украинский ответ россиянам

Угроза была реальная и большая – потенциально на зиму без тепла и света могли остаться миллионы украинцев, ведь восстановление подстанций и электростанций требует колоссальных денег, времени, запчастей и ресурсов.

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Российские атаки действительно спровоцировали массовые отключения света и перебои с отоплением. Однако сотни российских ракет и дронов не уничтожили энергосистему Украины. Построенная в советские времена, они проектировались с учетом возможности ядерной войны, а потому не критически уязвима для таких ударов. Кроме того, украинские энергетики и бойцы ГСЧС совершили чудеса и сумели восстанавливать раз за разом то, что пытались уничтожить россияне.

На геноцидные атаки России, наконец, обратили внимание и союзники Украины, которые предоставили нам современные средства ПВО и ПРО. Благодаря этому каждый раз эффект российских атак уменьшался. Во второй половине зимы у россиян закончились и ракеты, и "Шахиды" – атаки сократились и все больше ракет и дронов стали добычей украинских защитников неба.

В трудные времена украинцы показали себя с лучшей стороны. Их мужественная борьба привлекла внимание всего мира целые страны, частные компании, спортивные клубы или просто неравнодушные массово начали собирать деньги и отправлять в Украину тысячи генераторов, теплых вещей и другой помощи.

Власти развернули в городах и селах "пункты несокрушимости". Некоторые из них стали не только местом спасения на случай морозов и опасности, но и настоящими культурными очагами. К примеру, "Юрты несокрушимости" от представителей диаспоры Казахстана в Украине.

Со второй половины февраля 2023 года свет в Украине практически не отключался. Украинцы не замерзли. И здесь дело не только в тёплой зиме, дело в людях.

Измена третья – "зимний поход" провалился

В конце января 2023 года Россия начала то самое "большое наступление". Правда, ничего большого в нем не было. В Кремле, по-видимому, рассчитывали на стратегические прорывы фронтов, но получили бои тактического характера вдоль линии столкновения.

Россия сумела захватить Соледар, однако, увязла под Бахмутом – там была группа наемников ЧВК "Вагнер", а также тысячи других окупантов. Не добился враг успехов ни под Марьинкой, ни в Авдеевке.

В то же время бои за стратегически важный Угледар стали громким фиаско для оккупантов. Там, по оценкам New York Times, за несколько дней боев Россия потеряла до 130 танков и БТР, а также тысячи человек.

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Российская армия в этих боях утилизирует весь тот резерв, который получила в результате "частичной мобилизации" сентября 2022 года. Для новых авантюр оккупантам понадобятся новые порции "пушечного мяса", а это значит, что нужно ждать новых волн мобилизации. Правда, уже без техники, ведь большинство ее сгорело на украинских полях, в посадках и на безымянных высотах.

Весеннее обострение

Россия бездарно провела зимнюю кампанию, не добилась ни одного из запланированных результатов.

Украина выстояла, имеет крепкие тылы и международную поддержку, получила нужное оружие и время, чтобы подготовить новые боевые части. Именно они весной возглавят контрнаступление и завершат все, что не успел сделать украинский двойной агент – "генерал Мороз".

Это уже понимают и в самой России. Сейчас на местных пропагандистских шоу наблюдается сплошное отчаяние и апатия. Весну россияне встречают с мрачным лицом и ждут "весеннее обострение".