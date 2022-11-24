В Европарламенте раскритиковали Орбана, а премьер Словакии подарил ему новый шарф

Депутаты Европарламента ответили на действия Виктора Орбана, надевшего шарф с исторической картой "Великой Венгрии". На ней есть часть Украины, Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии.

В Европарламенте действия премьера Венгрии подвергли критике. Глава МИД Словакии Растислав Качер об этом жесте сказал – "отвращение и грязь".

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В Европарламенте раскритиковали Орбана

Обнародованное заявление инициировал Иван Штефанец – глава словацкой делегации в Европейской народной партии Европарламента. Документ подписали и другие словацкие депутаты Европарламента.

…Неуместным и противоречащим духу и правилам, на которых построен Европейский Союз,

– назвала жест словацкая делегация в Европарламенте.

Кроме того, на поступок Виктора Орбана отреагировали и другие депутаты. В частности, глава МИД Чехии Ян Липовский назвал поступок "неприемлемой провокацией".

Также запланирована встреча премьеров стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии – впервые с начала войны.

Премьер Словакии потролил Орбана

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер также прокомментировал поступок Орбана. Чиновник опубликовал фото с венгерским премьером.

Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, и подарил ему сегодня новый,

– заявил Гегер.

На фотографии политики в шарфах с надписью "Словакия" и словацким гербом.



Премьер Словакии опубликовал фото с Орбаном / Фото Эдуарда Гегера

Что этому предшествовало: коротко

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