В Европарламенте раскритиковали Орбана, а премьер Словакии подарил ему новый шарф
Источник:Euractiv
Депутаты Европарламента ответили на действия Виктора Орбана, надевшего шарф с исторической картой "Великой Венгрии". На ней есть часть Украины, Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии.
В Европарламенте действия премьера Венгрии подвергли критике. Глава МИД Словакии Растислав Качер об этом жесте сказал – "отвращение и грязь".
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В Европарламенте раскритиковали Орбана
Обнародованное заявление инициировал Иван Штефанец – глава словацкой делегации в Европейской народной партии Европарламента. Документ подписали и другие словацкие депутаты Европарламента.
…Неуместным и противоречащим духу и правилам, на которых построен Европейский Союз,
– назвала жест словацкая делегация в Европарламенте.
Кроме того, на поступок Виктора Орбана отреагировали и другие депутаты. В частности, глава МИД Чехии Ян Липовский назвал поступок "неприемлемой провокацией".
Также запланирована встреча премьеров стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии – впервые с начала войны.
Премьер Словакии потролил Орбана
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер также прокомментировал поступок Орбана. Чиновник опубликовал фото с венгерским премьером.
Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, и подарил ему сегодня новый,
– заявил Гегер.
На фотографии политики в шарфах с надписью "Словакия" и словацким гербом.
Премьер Словакии опубликовал фото с Орбаном / Фото Эдуарда Гегера
Что этому предшествовало: коротко
- Премьер Венгрии Виктор Орбан публично появился в шарфе с изображением "Великой Венгрии". В этом шарфе он пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком.
- Сам Виктор Орбан заявил, что якобы футбол – это не политика. Он сказал, мол, не видите то, чего нет.
- В украинском МИД отреагировали на поступок Орбана. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики. Также на ковер вызвали венгерского посла.
- Кроме того, в Зеленском сказали, что самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими Империями.
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