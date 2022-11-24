У Європарламенті дії прем'єра Угорщини розкритикували. Очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер про цей жест сказав – "огида і бруд".
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У Європарламенті розкритикували Орбана
Оприлюднену заяву ініціював Іван Штефанець – голова словацької делегації в Європейській народній партії Європарламенту. Документ підписали й інші словацькі депутати Європарламенту.
…Недоречним та таким, що суперечить духу і правилам, на яких побудований Європейський Союз,
– назвала жест словацька делегація в Європарламенті.
Окрім того, на вчинок Віктора Орбана відреагували і інші депутати. Зокрема, очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав вчинок "неприйнятною провокацією".
Також вже запланована зустріч прем'єрів країн Вишеградської четвірки – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини – вперше з початку війни.
Прем'єр Словаччини потролив Орбана
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер також прокоментував вчинок Орбана. Посадовець опублікував фото з угорським прем'єром.
Помітив, що у Віктора Орбана старий шарф, тож подарував йому сьогодні новий,
– заявив Гегер.
На світлині політики у шарфах з написом "Словаччина" та словацьким гербом.
Прем'єр Словаччини опублікував світлину з Орбаном / Фото Едуарда Гегера
Що цьому передувало: коротко
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно з'явився у шарфі із зображенням "Великої Угорщини". У цьому шарфі він прийшов на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком.
- Сам Віктор Орбан заявив, що нібито футбол – це не політика. Він сказав, мовляв, не вбачайте те, "чого немає".
- В українському МЗС відреагували на вчинок Орбана. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики. Також на килим викликали угорського посла.
- Окрім того, в Зеленського сказали, що найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями.
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