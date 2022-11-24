У Європарламенті дії прем'єра Угорщини розкритикували. Очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер про цей жест сказав – "огида і бруд".

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У Європарламенті розкритикували Орбана

Оприлюднену заяву ініціював Іван Штефанець – голова словацької делегації в Європейській народній партії Європарламенту. Документ підписали й інші словацькі депутати Європарламенту.

…Недоречним та таким, що суперечить духу і правилам, на яких побудований Європейський Союз,

– назвала жест словацька делегація в Європарламенті.

Окрім того, на вчинок Віктора Орбана відреагували і інші депутати. Зокрема, очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав вчинок "неприйнятною провокацією".

Також вже запланована зустріч прем'єрів країн Вишеградської четвірки – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини – вперше з початку війни.

Прем'єр Словаччини потролив Орбана

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер також прокоментував вчинок Орбана. Посадовець опублікував фото з угорським прем'єром.

Помітив, що у Віктора Орбана старий шарф, тож подарував йому сьогодні новий,

– заявив Гегер.

На світлині політики у шарфах з написом "Словаччина" та словацьким гербом.



Прем'єр Словаччини опублікував світлину з Орбаном / Фото Едуарда Гегера

Що цьому передувало: коротко

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