В Европарламенте заявили об оккупации Беларуси российскими войсками

Если российские войска и дальше будут оставлять в Беларуси, то это могут рассматривать как оккупацию. В Европарламенте выступили за защиту государства.

75 членов Европарламента из разных фракций и стран 1 февраля опубликовали открытое письмо в защиту независимости Беларуси. Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной агрессии России против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, но не ее ценой,

– отметили евродепутаты.



Письмо евродепутатов относительно Беларуси / Фото опубликовал Франак Вячорка

Что известно о российских войсках в Беларуси

Уже длительное время Россия стягивает свои войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений "Союзная решимость-2022". Разведка и СМИ даже заявляли, что Кремль может использовать Беларусь для вторжения в Украину. Ведь российскую технику заметили на территории страны всего в 200 километрах от Киева. Это при том, что там не расположены полигоны, которые вовлечены в учения.

Кремль уже перебросил в Беларусь дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С", танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и тому подобное. Кроме того, он начал разворачивать полевые пункты управления войсками.

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