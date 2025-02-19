Европейские лидеры поддержали Зеленского на фоне скандальных заявлений Трампа

Скандальные заявления Дональда Трампа о Владимире Зеленском вызвали бурные реакции среди лидеров нескольких европейских стран. Они выразили поддержку президенту Украины, некоторые из партнеров считают критику со стороны Трампа несправедливой и циничной.

Об этом пишет 24 Канал. Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский является "диктатором" прокомментировали президенты и представители Фнляндии, Норвегии, Германии, Чехии и Великобритании.