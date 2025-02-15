Макрон созывает экстренный "европейский" саммит в Париже после заявлений Трампа, Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник, 17 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о "европейском саммите" в Париже

Так, Радослав Сикорский заявил, что на "европейском" саммите обсудят вызовы, которые ставит перед континентом президент США Дональд Трамп.

У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют разведка боем: ты нажимаешь и видишь, что происходит, а потом меняешь свою позицию... И мы должны ответить,

– сказал польский министр.