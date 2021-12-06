Европейский суд по правам человека запретил высылать мигрантов из Польши в Беларусь

ЕСПЧ принял решение о депортации нелегальных мигрантов из Польши в Беларусь. При рассмотрении было применено правило 39 Регламента.

Об этом 6 декабря сообщается на официальном сайте Европейского суда по правам человека.

Читайте также Шумовые петарды полякам: белорусские силовики снова оскандалились

В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 в установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши,

– говорится в решении ЕСПЧ.

Стоит отметить, что правило 39 регламента предусматривает возможность применения мер, по которым суд должен оперативно принять решение, обязательное к исполнению.

По просьбе одной из сторон судья вправе требовать от сторон применения временных мер.

Следовательно, ЕСПЧ имеет право на требование в случае, если для жизни или здоровья заявителя существует угроза.

Ситуация на границе Беларуси и Польши

На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

В Евросоюзе разработали план для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов. Ряд операций планируют реализовать уже в 2022 году. Планируют осуществить более 1,4 тысячи арестов.

Генерал армии США Бен Ходжес убежден, что скопление беженцев вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с агрессией России в Украине и вокруг нее.

Смотрите о том, как Лукашенко штурмует Европу в "Теории заговора": видео