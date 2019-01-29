Европейский суд вернул приоритет делам пленных Кремля Сенцова и Кольченко: детали

Европейский суд по правам человека вновь рассматривать дела двух украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Их делам снова предоставили приоритетность.

Предварительное решение о видтермнування рассмотрения дел обоих пленников Кремля было отменено, передает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает российское "Радио Свобода".

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Важные новости из Страсбурга по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко и по другим жалобам из Крыма. Принятое ранее решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственного заявления Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения. Суд уведомит о дальнейшем его движении,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что отсрочка касается только нескольких жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел она не затрагивает.

"Суд просит считать ранее отправленное письмо не отправлявшимся", – сообщает адвокат "Агоры" Наташа Добрева.

Именно эта защитница представляет интересы Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ.

Отметим, украинский режиссер Олег Сенцов сообщал, что его жалоба, которую Европейский суд сначала определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.

Еще раньше, в октябре 2018 года, ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Сенцова, в котором тот обвинил Россию в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь шла о статье "Запрет пыток" и "Право на свободу и безопасность".

За что в России осудили украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко?

В РФ украинского режиссера Олега Сенцова и активиста-анархиста Александра Кольченко осудили по так называемому делу "крымских террористов. Их и еще двух человек арестовали российские оккупанты в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Какой рок дали Александру Кольченко?

28-летний пленник Кремля должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет. Он отбывает наказание в Челябинской области.

Какой рок дали Олегу Сенцову?

В свою очередь, Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.